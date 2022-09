Duermen migrantes afuera de albergue

Tijuana, B.C.- Decenas de migrantes duermen a fuera del albergue Movimiento Juventud 2000, quienes recién llegaron a Tijuana en busca del asilo humanitario de Estados Unidos.

Una de ellas es la señora Ana, originaria de El Salvador, comentó que vivió tres meses en Chiapas, en donde sus compatriotas le informaron que venir a Tijuana le aseguraría el ingreso a la Unión Americana si viviera en un albergue para las personas en contexto de movilidad.

Sin embargo, poco a poco se ha topado con la realidad: los refugios carecen de espacio y es falso que quienes habían en ellos tengan pase directo a Estados Unidos.

La tarde del domingo, Ana, sus dos hijos y otras más de 20 familias de Guerrero y Haití, principalmente, con maletas improvisadas ocuparon la banqueta de Movimiento Juventud 2000 con la esperanza de encontrar alojamiento.

"Llegué el sábado. Hemos escuchado que en los albergues ayudan a pedir el asilo. Una muchacha en Tapachula me dijo que en Tijuana hay albergues que apoyan a familia y que si traía pruebas podría obtener el asilo", confesó.

La señora huyó de El Salvador porque niños pandilleros amanezaron a su familia con asesinar a su hijo por haber denunciado una violencia física que sufrió. Los padres de los pandilleros tomaron represalias a tal grado que la familia de Ana abandonó su casa y negocio propio.

Platicó que para ingresar al territorio mexicano nadaron por el Río Suchiate, Chiapas, en donde las autoridades migratorias la detuvieron con sus dos hijos durante tres meses.

Aprovechó la oportunidad para llegar a Tijuana por primera vez, en donde todo es nuevo para la familia de Ana.

Ahora voy en la calle con ellos. Ya les expliqué que desde que salimos de nuestro país no íbamos a estar como en casa, sin muchas comodidades. Espero que me entiendan. Prefiero tenerlos vivos a enterrarlo... Jamás me imaginé que íbamos a pasar por esto", lamentó.