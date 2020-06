Disminuyen entierros por Covid-19 en panteón municipal 13 de Tijuana

Tijuana, BC.- Durante el mes de junio el panteón 13 de Tijuana que recibe las defunciones por Covid-19, registra una disminución en el número de personas sepultadas en este espacio por el virus.

El jefe del Departamento de Forestación y Panteones, Jesús Salvador García, informó que hasta al 23 de junio han recibido alrededor de 70 cuerpos por covid.

“De 10 a 12 que llegaban en un día, ahorita están llegando uno, dos o tres a lo mucho”, declaró.

Dijo que en el pasado mes de mayo registraron el número más alto de defunciones con 215, mientras que en abril fueron 81.

Siguen enterrando a los cuerpos de Covid en un área especial dentro del panteón esto con la finalidad de tener un mayor control.

Por lo que siguen los protocolos activos en el panteón y con el personal que se encarga de las inhumaciones, trabajo especial, cubre bocas, guantes, caretas, lentes y un desinfectante especial que se aplican después de cada servicio que realizan.

Para la ciudadanía que acude sigue siendo obligatorio el utilizar cubre bocas, mantener la sana distancia y no está permitido la entrada a menores de edad, adultos mayores de más de 60 años y personas con alguna enfermedades crónico-degenerativa.

“Las medidas son no más de 10 personas, es lo que se le pide a la población y nosotros tratamos de que el servicio de inhumación sea lo más rápido posible”, declaró.

Una situación que han registrado en el panteón es que las familias quieren llevar músicos y a pesar de que les recomiendan que no acudan muchas veces son ignorados.

“Es una costumbre muy arraigada en México, que les llevan música, el norteño, el mariachi y lo siguen haciendo; nosotros les recomendamos no hacerlo, nosotros no tenemos autoridad para decirle no entre, pero les recomendamos que no los hagan, por la salud de ellos, la de los músicos y de nuestro personal”, manifestó.

Por último, Salvador García, pidió a los familiares de los difuntos respetar las medidas por cuestión de salud, incluyendo no acercarse al féretro o quererlo abrir porque reiteró no solo se ponen en riesgo ellos sino al personal que ahí labora.