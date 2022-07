Disfruta de Friends The Experience MX

Rosarito, B.C.- La oportunidad de “vivir”, en el departamento de Monica Geller y tomar café en Central Perk, ya es posible y sin necesidad de viajar fuera de México. “Friends The Experience MX”, llegó a playas de Rosarito Baja California. Se trata de un lugar que puedes rentar a través de la plataforma de Airbnb.

La idea nace obviamente de fans de F.R.I.E.N.D.S. yo creo que todos lo que amamos la serie siempre queríamos estar en nuestro Central Perk, para tomar un café, para vivir la experiencia, entonces llegó un momento que pensamos que queríamos una casa en la playa, y después al creador se le ocurrió hacerla con la temática de F.R.I.E.N.D.S”, explicó Coral Meraz, vocera “Friends The Xperience MX”.

Este sueño surgió durante la pandemia, de ser solo un terreno vacío a convertirse en la réplica casi exacta de los lugares emblemáticos de una de las mejores series de la historia.

“Y después de eso de entro la idea y lo decreto, que lo iba a hacer todo durante la pandemia, fue difícil, pero el sueño se convirtió en realidad", recordó Coral.

En la planta baja encontrarás las réplica del icónico Central Perk, este cuenta con dos recámaras, un baño completo y su propia terraza con vista panorámica al mar.

"Hay cuadros muy padres en las recamaras replicando los cuadros que hacía Phoebe Buffay, unos cuadros muy chistosos y de miedo", dijo Coral mientras los mostraba.

En planta alta encontrarás otra réplica, pero del departamento de Mónica Geller, con el icónico balcón que te deja ver las calles y edificios de Nueva York. Este espacio cuenta con tres recámaras y un baño completo. Y en el pasillo que conecta la planta baja con el segundo piso puedes tener de frente la puerta de la tercera habitación que da a entender que el departamento de Chandler y Joey está frente al de Mónica, tal y como en la serie.

"Esto realmente es un regalo para Baja California, para todos los fanáticos y toda la generación que amamos F.R.I.E.N.D.S. Tienen un lugar para visitar, tomarse fotos y que se sientan parte de la serie, que en verdad cada detalle está hecho con mucho amor y la verdad que es un proyecto con mucho cariño y es un regalo para este hermoso Estado", señaló Coral Meraz.

Un airbnb que sin duda podrás disfrutar, y no importa si no has visto la serie, esto puede ser tu impulso para hacerlo.

Para contactarlos:

Instagram: @friendsthexperiencemx

Airbnb: www.airbnb.com/h/friendsthexperiencemx

Ubicación: Playas de Rosarito.

Toma nota:

El espacio es exclusivamente para 10 personas.

La casa cuenta con cámaras de seguridad para la seguridad del huésped y del propietario.

Están prohibidas las fiestas con invitados extras.

No se permiten niños menores de 12 años ni mascotas.

Está prohibido fumar dentro de la casa.