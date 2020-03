Discrepan gobernador y Fiscalía sobre existencia de feminicidios

Tijuana.- El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, declaró que aunque hay desacuerdo con la Fiscalía General del Estado, sobre la existencia de casos de feminicidios en el estado, el sabe que existen desde hace mucho tiempo.

“Yo si creo que hay feminicidios. Yo sé que la fiscalía no está muy de acuerdo conmigo, pero no me debo preocupar mucho por eso. Han habido muchos feminicidios por muchos años, debemos cambiar las políticas públicas para que eso no pase”, expresó.

Respecto a la alerta de género emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado, comentó que se respetarán los proceso legales, que ya se lleva a cabo, para la activación de la alerta de género a nivel estatal.

El mandatario explicó que no tiene la fecha para la reapertura del Centro de Justicia para Mujeres, ya que no ha tenido tiempo para atender el tema pues ha estado muy ocupado en otros temas.

Información completa en nuestra edición impresa