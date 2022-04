Día del niño: Quieren comprar una casa a sus papás

Tijuana, BC.- Las ganas de regalarle una casa a sus padres y el representar a México en competencias mundiales son el impulso de los hermanos Rentería, quienes actualmente son deportistas destacados en la lucha asociada.

El mejor obsequio que recibieron por el Día del Niño y Niña es contar con el apoyo de sus padres y vecinos, quienes organizan diferentes actividades para costear su entrenamiento diario.

Te puede interesar: Impulsa Marina del Pilar y niño Santiago Pérez González derechos de la niñez bajacaliforniana

Juliana, de 17 años, platicó que el deporte la motiva para ser una hija y estudiante destacada, pues combina la inteligencia, rapidez, táctica y resistencia para lograr su objetivo.

Familia, escuela y deporte

Aunque oficialmente no es un adulto, asumió que su responsabilidad es estar enfocada en su familia, escuela y deporte.

Te puede interesar: Día del niño: Quiere ser abogada y defender a sus paisanos

“Mis planes ahorita son muy largos, por ejemplo, yo quiero entrar al Ejército Mexicano, me gustaría ganar una medalla para México, ser una representante de mi país y poder aportar una medalla olímpica también”, expresó Juliana.

Por su parte, su hermano César Enrique, de 15 años, actualmente es campeón en Baja California y en julio del presente buscará representar a México en Argentina.

Te puede interesar: Nombra a Rebeca Aispuro Alcaldesa por un día

Agradece a sus padres, vecinos y conocidos

Agradeció a sus padres, vecinos y conocidos por ayudarle a cumplir con sus sueños olímpicos, los cuales en un principio fueron solo casualidad y poco a poco los ha hecho realidad. “Estoy súper nervioso. Siempre se me acelera mucho el corazón, porque es una sensación muy fuerte. Hay muchas personas de diferentes partes del país y del mundo. Se me acelera el corazón y me alegra mucho el saber que he llegado hasta donde me lo he propuesto”, comentó César Enrique.

Mencionó que, al igual que sus hermanas, cada medalla ganada es dedicada a sus papás y las personas que se unen a las colectas para recaudar dinero para poder participar en las competencias.

Te puede interesar: Participan niñas y niños funcionarios en actividades de seguridad ciudadana

“Llegó con una medalla, se la doy a mi papá y le digo ‘esta medalla es para ti’, me llena de felicidad saber que siempre nos está apoyando, que hacen lo necesario para llevarnos y siempre están ahí y por ella estamos aquí”, dijo César.

La más pequeña

En tanto, Mederik, de 12 años, es la más pequeña de los Rentería, sigue los pasos de sus hermanos y ya es campeona nacional en lucha al vencer recientemente a deportistas de Jalisco y otras entidades.

Te puede interesar: Anuncia Issstecali ''Liga de superhéroes por la salud''

“Mis papás están muy orgullosos de los tres, somos deportistas de alto rendimiento. Lo que puedo aconsejar a otros niños es que se enfoque en sus estudios, en su deporte, si es que quieren practicar, si es que llegar lejos”, aconsejó.