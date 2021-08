Destaca BC recuperación económica: SETS

Tijuana, BC.- A pesar de la pandemia, Baja California registra números positivos de recuperación tanto en generación de nuevos empleos, creación de negocios e inversión extranjera.

De acuerdo con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) tanto en creación de nuevos empleos e inversión directa extranjera, Baja California ocupó durante el primer semestre de 2021, el segundo lugar a nivel nacional.

En la transmisión en vivo del Gobierno del Estado, el titular de la SEST, Mario Escobedo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que de enero a julio de este año se crearon 59 mil 122 nuevos empleos, solamente por detrás de Nuevo León con 68 mil 976 trabajos formales.

En el Estado, Tijuana ocupa el primer lugar con 21 mil 45 empleos, seguido por Ensenada con 16 mil 317 y en tercer lugar, Mexicali con 9 mil 292.

Esta cifra fue calificada como “histórica” al ser la cifra más grande registrada en Baja California durante los últimos 20 años.

Detalló que el sector comercio fue el que más generó empleos en la entidad con 8 mil 385, seg uido por el sector de transporte y comunicaciones con 5 mil 591 y la industria de transformación con 4 mil 941.

“Buena parte de estos empleos nos los genera el sector turístico, a lo mejor no nos debería de sorprender, pero si tomamos en cuenta que el visitante viene de tener temor a salir de viaje, quiere decir que le tienen confianza a Baja California y nos están visitando”, expresó.

Respecto a los números de nuevos patrones, dijo que de enero a julio se crearon mil 707, los que colocan a la Entidad en el cuarto lugar nacional y segundo en la frontera norte con mayor incremento en 2021.

Sobre la inversión extranjera directa, Escobedo Carignan indicó que las cifras exponen que existe confianza por parte de los inversionistas porque durante el primer semestre han llegado mil 625 millones de dólares.

Cifra que se compone de la siguiente manera, por nuevas inversiones mil 79 millones de dólares, reinversión de utilidades por 237 millones de dólares y cuentas entre compañías por 308 millones de dólares.

Puntualizó que el 89% de la inversión proviene de Estados Unidos, seguido por Corea con un 6.5% y en tercer lugar España con 4.5%; el secretario aseguró que el reto en este sentido es ir por China porque a pesar de la cercanía este país solo representa el 0.2% a Baja California.

“Así están los números, a veces pueden estar o no de acuerdo con las pol ít icas públ icas que se toman, pero en materia económica es muy fácil, si las cosas no funcionan bien, la gente no invierte, si las cosas no están bien, no se abren negocios, no hay empleo”, dijo.