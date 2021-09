Desplazamientos por violencia afecta la salud y educación de los niños

Tijuana, B.C.- El desplazamiento forzado por la violencia afecta principalmente a la salud emocional y educación de los niños, quienes junto con sus padres abandonan su hogar para salvarse en otras ciudades o países.

Ariana Belén Gómez Hernández, educadora de la organización Jóvenes Constructores A.C., explicó que esa problemática se refleja en los albergues migrantes de Tijuana, en donde la mayoría de las familias fueron amenazadas de muerte en sus lugares de origen.

Expuso que los infantes son los primeros afectados, ya que se sienten desorientados y desmotivados para continuar con sus estudios; además viven con el dilema de ingresar a Estados Unidos a través del asilo humanitario.

Les afecta en la parte de la atención, el no estar estables emocionalmente o no saber qué va a pasar. Sabemos que algunos niños han podido cruzar, pero otros no y esa incertidumbre les afecta, les genera desconfianza e inseguridad”, señaló Gómez Hernández.