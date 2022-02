Descienden casos activos y nuevos contagios de covid-19: Secretaría de Salud

MEXICALI, BC.– Gracias a la colaboración de sociedad y sectores productivos, así como la oportuna detección en clínicas de fiebre, se ha logrado disminuir en más de un 60 por ciento los casos activos de Covid-19 en la entidad, aseguró el Secretario de Salud, J. Adrián Medina Amarillas.

Recordó que Baja California se mantiene en coloración naranja en el semáforo epidemiológico, lo que significa que los aforos en lugares públicos son del 50% de capacidad, por lo que exhorta a la ciudadanía a evitar las aglomeraciones y a mantener el uso del cubrebocas en todo momento.

Sobre la posibilidad de un cambio en dicho semáforo, el titular de Salud dijo que por responsabilidad no se puede adelantar a las métricas ni fijar una fecha para esa modificación.

Tendencia en franco descenso

“La tendencia en cuanto a la evolución de la pandemia orientan a un franco descenso, eso nos va a permitir tener un puntaje favorable a que en el corto plazo volvamos al semáforo amarillo. De casos activos pasamos de 10 mil a 3 mil, pero de los casos diarios disminuyó un 50 por ciento”, expresó.

Sin embargo, Medina Amarillas recordó que aunque exista un panorama más optimista, “Siempre he sido enfático, la pandemia no tiene palabra de honor, no podríamos dar una fecha precisa”, para bajar el nivel de riesgo.

Un factor importante para la rápida mejoría de los pacientes en esta etapa de la pandemia, ha sido la cobertura de vacunación lograda en Baja California, concluyó el funcionario estatal.

Panorama Covid-19

Al cierre del 01 de febrero se registró un total de 1 mil 109 casos positivos por Covid-19; el municipio con el mayor número de casos es Tijuana con 582, le sigue la capital del estado con 330, Ensenada 106, San Quintín 42, Tecate 36, Rosarito 13 y cero casos en San Felipe. Los decesos reportados en el mismo lapso son 18, de los cuales once son de Tijuana, cuatro de Ensenada, dos de Mexicali y uno de San Felipe.

En Baja California se han recuperado por Covid-19 105 mil 866 personas, las cuales 40 mil 383 corresponden a Tijuana, 37 mil 967 de Mexicali, 15 mil 668 de Ensenada, 3 mil 642 de Tecate, 3 mil 598 de San Quintín, 3 mil 433 Rosarito y 1 mil 175 de San Felipe.

Al día de hoy se notificaron 3 mil 793 casos activos; 1 mil 309 de la ciudad de Tijuana, en Mexicali 1 mil 253, Ensenada 660, Tecate 304, San Quintín 144, Rosarito 107 y de San Felipe 16. De estos casos activos 3 mil 478 se tratan de manera ambulatoria, 222 se encuentran hospitalizados y 93 pacientes requieren de ventilación mecánica.

Ocupación hospitalaria

Respecto a la ocupación hospitalaria en la Secretaría de Salud en casos Covid es del 90.77 por ciento y en general es del 58.19 por ciento; en el IMSS la ocupación Covid registra un 72.32 por ciento y general del 59.67 por ciento.

Desde el inicio de la pandemia Baja California tiene un registro total de 121 mil 183 casos acumulados por Covid-19; en Tijuana son 46 mil 738, en Mexicali 43 mil 346, en Ensenada 17 mil 919, Tecate 4 mil 250, San Quintín 3 mil 978, Rosarito 3 mil 725 y San Felipe 1 mil 227. Las defunciones Los fallecimientos acumulados son 11 mil 422; en Tijuana con 5 mil 221, en Mexicali 4 mil 83, en Ensenada 1 mil 618, en Tecate 241, San Quintín 202, Rosarito 43 y San Felipe 14.

Se mantiene el llamado a proteger su salud con el uso del cubrebocas en lugares públicos, lavado constante de manos, utilizar gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento, guardar distanciamiento social y siempre mantener una óptima ventilación en espacios cerrados.