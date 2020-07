Descartan reapertura en BC esta semana

Tijuana, BC.- Dado que Mexicali y Ensenada siguen sin alcanzar las condiciones para la reapertura de las actividades económicas no esenciales, Baja California no está en condiciones de cambiar el semáforo Covid-19 a naranja, expuso el secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico.

El viernes el Gobierno Federal anunció que esta semana el semáforo no cambiará en ningún estado debido a que detectaron inconsistencia en datos de algunas entidades.

Ante esta situación tanto el secretario como el gobernador Jaime Bonilla Valdez confirmaron que, independientemente de la nueva semaforización que otorgue la Federación, Baja California se mantendrá en color rojo porque aún no está en las mejores condiciones.

“El Gobierno federal todavía no ha publicado la nueva coloración, van a poner un nuevo indicador, pero lo que está pasando en Baja California, no estamos para irnos a anaranjado”, señaló Pérez Rico.

La reactivación de Mexicali y Ensenada en sus condiciones actuales, dijo, generaría un descontrol para el Estado y un retroceso en la lucha contra la pandemia.

“Es exactamente lo que les ha pasado a todos los estados que estaban en rojo, pasaron a anaranjado, abrieron y ahorita están en super rojo, no queremos eso”, añadió.

El Gobernador sostuvo que el ajuste semanal del semáforo generó una falta expectativa a nivel nacional.

“Cambiar no es tan fácil, muchísimos estados, y nosotros somos uno de esos, no tenemos la infraestructura para supervisar todas las aperturas, podemos establecer protocolos, pero si no tenemos los elementos, no podemos supervisar”, dijo Bonilla Valdez.

62 nuevos casos

Para el domingo 12, Baja California acumula 10 mil 827 casos confirmados de covid-19, sumando 62 nuevos casos del sábado al domingo.

De los cinco municipios el que presenta un mayor crecimiento es Mexicali, que ganó 41 nuevos casos confirmados, alcanzando los 5 mil 901 confirmados.

Le sigue Tijuana con 3 mil 160 positivos, Ensenada con mil 28, Tecate con 255, San Quintín con 213, San Felipe con 147 y Rosarito con 123.

El secretario de Salud reiteró que las personas de la tercera edad o aquellas con enfermedades, no deben esperar a que los síntomas sean más graves, deben acudir de inmediato a recibir tratamiento.

“Lo que estamos viendo ahorita es que los pacientes que están llegando al hospital están llegando muy tarde”, señaló.

“Su nivel de inflamación de los pulmones es tal que hay muy poco que podamos hacer para desinflamarlos, muy diferente a si lo agarramos tempranamente”, comentó.

En cuanto a las defunciones relacionadas al Covid-19, se suma un total de 2 mil 172 al corte del 12 de julio, de las cuales mil 25 ocurrieron en Mexicali, 941 en Tijuana, 118 en Ensenada, 68 en Tecate, 12 en Playas de Rosarito, 7 en San Quintín y una en San Felipe.