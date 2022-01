Denuncian vecinos coladera próxima a taparse

Tijuana, B.C.- Vecinos declararon que la coladera ubicada en esquina de Calle Wahoo, se encuentra en malas condiciones, pues la entrada al desagüe está a punto de taparse, ya que el agua de las lluvias arrastra tierra, basura y desechos orgánicos.

Lo que sucede es que cuando llueve se tapa y esto hace que se generen canales en la calle, también se llena de basura que se arrastra con el agua, lo que ocasiona un mal olor”, señaló Diego Miguel, afectado y vecino aledaño a la vialidad.

Comentó que al ser un peatón habitual, se encuentra en predicamento de manera constante cuando el problema se suscita, pues para llegar a su domicilio tiene que atravesar la calle, la cual se llena de aguas negras.

“Cuando no habían puesto la coladera aún así había problemas, hay una lavandería ahí y era un problema para llegar, lo mismo para ir al sobreruedas y cualquier otro lado que estuviese en esa dirección”, detalló el ciudadano.

Afirmó que al resto de habitantes no les afecta directamente ya que la mayoría cuenta con automóvil, debido a eso, los residentes no se han puesto de acuerdo para colocar una queja con el municipio.

“No he visto que los vecinos hayan intentado hacer algo, más allá de tomar sus precauciones, supongo que no han hecho nada porque no les afecta tanto, a mi sí porque yo cruzo caminando, constantemente batallo”, expresó.

El ciudadano platicó que una solución puede suceder si las autoridades le dieran un mantenimiento a la vialidad cada cierto tiempo y apelando a la consciencia de la población para no tirar basura en la calle.