Denuncia discriminación en centro comercial de Tijuana

TIJUANA, BC.- Una mujer con discapacidad visual denunció haber sufrido discriminación por parte de un conocido club de autoservicio ubicado en la Zona Río de Tijuana, donde le impidieron la entrada acompañada de su hija.

Esto debido a los lineamientos preventivos por la contingencia de salud que obliga a los consumidores a ingresar sólo una persona por compra.

Fui con mi hija cumpliendo todas las medidas como lo es el uso de cubrebocas, sin embargo en la entrada me dijeron que no podía pasar… que si entraba con mi hija necesitaba dos membresías”, afirmó Sandra Caldera, quien denunció el hecho en sus redes sociales.

En el video detalla también como la querían obligar a hacer sus compras sin su hija, pero sí con un empleado de la tienda.

“La única diferencia entre ustedes y yo, es que yo necesito personas que me ayuden. Tengo que comprar mi comida y necesito ayuda”, expuso visiblemente afectada por la situación.

Sandra pide dejar a un lado los estereotipos, ya que incluso afirma que no le permitieron la entrada porque no “le creyeron” que tuviera alguna discapacidad, ni mucho menos visual.

“Solo porque no me ven con un bastón o usando lentes oscuros o con un perro guía no significa que no pueda tener una discapacidad”, afirma.

Detalló también que no es la primera vez que es víctima de actos similares en otras tiendas de la ciudad por lo que hizo un llamado a hacer conciencia y crear empatía por los derechos de todas las personas "con valores y con fe".

"Detrás de una persona que no ve bien o que no escucha hay una persona igual que tú", concluyó.