Desalojan de su hogar a hombre tras 51 años de vivir ahí

Tijuana, BC.- Ramón Lerma no se imaginó que el viernes 28 de agosto sería el día en que le quitarían su casa.

La mañana de este viernes, personas que optaron por no identificarse acudieron a una vivienda ubicada en la calle Colima, en la colonia Cacho, acompañados de una actuaria del Poder Judicial del Estado, identificada como Walkidia, a desalojar a Ramón.

“A las 7:15 vinieron las personas con actuaria y me hablaron por el nombre de Núñez, que era mi abuelo postizo, esposo de mi abuela; vinieron, me abrieron el candado, abrí la puerta y se metieron a la fuerza”, explicó.

Si bien la demandante, quien no dio su identidad, acudió al desalojo acompañada de policías municipales y personas de los juzgados, no le entregaron ningún documento a Ramón.

“No me dieron ninguna notificación de un desalojo, nada, absolutamente nada; aquí estamos, quería que les firmara, están demandando a una persona que ya no existe, yo tengo 51 años viviendo aquí”, detalló.

El propietario de la casa, quien hace algunos meses también superó el Covid-19, manifestó que no es la primera ocasión que la mujer busca quedarse con el inmueble.

“La persona que me está demandando, no la conozco, son personas vividoras que, como quieren hacer un edificio aquí, quieren quedarse con el terreno; nunca recibí ningún papel, en el 2018 me invadió atrás, llegó la Policía y los sacaron, yo pago todo”, manifestó.