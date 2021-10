David González no cumple con quitar a Freddy Lugo del béisbol estatal

Tijuana, B.C.- A David González se le termina su tiempo como director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California y no ha logrado cumplir con su promesa de quitar a Freddy Lugo del béisbol del estado.

Desde los inicios de su periodo de dos años -el cual culmina el 31 de octubre- se declaró en contra del directivo que lleva casi 24 años al frente de la Asociación Estatal de Béisbol de Baja California por malos manejos.

Te puede interesar: Ofrecerán clases gratuitas de box en la Zona Norte de Tijuana

Incluso, en marzo lo ‘desconoció’ en un comunicado por no rendir cuentas de recursos públicos que se le han facilitado desde 2013 (sería más de medio millón de pesos) para selectivos y torneos estatal donde presenta irregularidades, sanciones y actitudes autoritarias que han dividido al deporte.

Hice dos torneos de béisbol porque soy enemigo de Freddy Lugo, pero no es que me caiga mal él, era pelotero mío, él jugó bajo mis órdenes, sino porque el cabrón se ha robado dinero de todo el mundo del béisbol del estado”, respondió González cuando se le cuestionó sobre su pasó por el INDE cargado a eventos de béisbol.

Confía en que la próxima administración pueda continuar con el proceso en contra de Lugo Valenzuela. Según David González, si no comprueba en qué utilizó ese dinero, podría terminar en la cárcel.

“Quedó debiendo dinero al gobierno del estado, tú no puedes deber dinero y no pagar. Tiene que pagar más de un millón y medio de pesos, si no los paga, lo van a meter al bote, tiene que pagarlos. ¿Cómo tienes a una persona que se roba dinero del deporte?. Es algo que no lo puedo entender”, dijo.

Muy mal haría Lourdes Cáñez en no seguir el asunto que traigo contra él que va muy avanzado. Lo bueno es que Carlos Torres, que es el esposo de Marina (Del Pilar) es mi amigo también y él también está en contra de Freddy Lugo, entonces, es muy probable que las cosas sigan adelante”, apuntó sobre la próxima administración.

Añadió que las ligas que están afiliadas a la Asociación solapan los comportamientos de Freddy Lugo por intereses.

Te puede interesar: Emite HGT recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

“Los deja a los demás que agarren su feria y no reporten nada, los demás están con él, no dicen nada. Son cosas chuecas, no hay nada limpio. Con Freddy Lugo no habrá nada limpio, todo es chueco”, culminó.