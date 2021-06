Danna, de 10 años, crea su negocio para apoyar a sus padres

TIJUANA, B.C.- Danna Valentina Fernández a sus 10 años convirtió su pasatiempos en emprendimiento y con el apoyo de sus papás comenzó a aportar para los gastos de sus competencias de baile.

“A mí me gustan mucho las manualidades. A a mí me regalaban kits para hacer pulseras en mis cumpleaños, y una le dije a mi mamá que quería empezar a hacerlas y poder venderlas”, explicó la menor Danna Valentina.

Fue hace dos semanas que inició a comercializar accesorios, dijo, y junto con sus papás fueron a Guadalajara para adquirir los materiales necesarios para realizar las pulseras.

Danna Valentina expresó que sus papás estuvieron de acuerdo con su idea de emprendimiento, y actualmente guarda sus ganancias económicas para los vestuarios de las competencias de baile a las que asiste.

Sabiendo que son muchos gastos me hace sentir bien saber que puedo ayudar con el dinero, ya he competido en dos competencias en Tijuana, me ha ido bien”, declaró.