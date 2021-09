Dañan competencia con Gas Bienestar, aprecian expertos

Ciudad de México.- La creación y arranque de la nueva empresa estatal Gas Bienestar no resuelve los problemas en el mercado de gas LP y su creación tiene más fines políticos, consideraron especialistas.

Daniel Salomón, abogado en energía, explicó que si bien las políticas públicas aplicadas toman tiempo en dar resultados, esta es contraria a una estrategia de competencia.

Una medida de competencia debe atender a las causas que originan las fallas del mercado que pueden ir a temas como cuántos oferentes están, si hay algunas prácticas monopólicas, difusión y transparencia de los componentes que componen el precio y la distribución, que no haya barreras a la entrada.

"Así que esta no es una medida de mercado porque pone artificialmente a un agente que tiene beneficios que los demás no porque cuenta con el respaldo del Gobierno federal, como posibles precios subsidiados", señaló.

Estrategia política

Rosanety Barrios, experta del sector energético, expuso que se trata de una estrategia más política que de solución o beneficio de la población, ya que no da solución a problemas de competencia, difícil acceso o de precio.

"Gas Bienestar no atiende los problemas estructurales de la industria, no resuelve problema alguno del incremento de precios de gas LP, el problema de los comisionistas, del robo, de la necesidad de competencia; hasta el momento sólo tenemos el registro de un padrón ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y ojalá ese sea el mecanismo para que empiecen a supervisarlos poco a poco y se regularice, toda vez que con esto no lo consiguieron.

"Es una marca creada con fines políticos empezó en Iztapalapa, Tláhuac, aquellos lugares donde el Presidente tiene un interés en particular, no están yendo a Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que son los estados más pobres (y donde prometió iniciar), inició en las alcaldías donde tuvo problemas en las elecciones intermedias, entonces Gas Bienestar es un instrumento político que no resuelve el problema", apuntó Barrios.

Empresa para apoyar a la población

Abril Moreno, directora general de Perceptia21 Energía, explicó que la decisión para crear esta empresa tenía fines específicos: apoyar a la población con precios más bajos y una mejor calidad en el producto, además de incentivar la competencia en el mercado.

"Con esta empresa en ningún momento está incentivando la competencia, al contrario, esto parece que la empresa privada gana la partida y siguen manteniendo su poder en el mercado; el tema de los precios teníamos un máximo y un mínimo en el libre mercado y el precio del Gas Bienestar está arriba de la media y de precios mínimos que ya estaban establecidos", dijo.

En el arranque de Gas Bienestar, el Gobierno lo está ofreciendo a 20 pesos por kilo.