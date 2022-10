Cumplen venezolanos cuatro días de vivir en la Central Camionera de Tijuana

Tijuana, BC.- Un grupo de migrantes cumplió cuatro días de vivir en la Central Camionera de Tijuana después de haber sido deportados de Estados Unidos por la Garita de El Chaparral y estar asegurados en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde ahí buscan trabajo para pagar el traslado hacia la Ciudad de México, pues en su travesía de Venezuela, pasando por Ciudad Juárez hasta llegar a Texas perdieron todas sus pertenencias.

Enrique, de 31 años, relató que estuvo dos días detenido en Texas, a donde llegó pensando que obtendría el asilo humanitario. Asimismo, fue trasladado a un centro de detención de San Diego.

Larga travesía

Sin embargo, el 12 de octubre del presente el gobierno de Estados Unidos ordenó que los venezolanos que ingresarán de manera irregular hacia su territorio fueran devueltos al territorio mexicano. Una vez aquí, tendrían que viajar a la Ciudad de México para iniciar el trámite.

“Si hubiera sabido de este procedimiento, no me entregaba. He pasado tanto sufrimiento. Cuando íbamos a aterrizar en San Diego nos dijeron que nos iban a soltar, pero me entero que era una mentira. Veníamos para la ‘línea’ y nos soltaron en Tijuana”, expresó Enrique.

Los venezolanos Marco y Marelin también expresaron su decepción por el trato de las autoridades norteamericanas, pues les hicieron creer que habían conseguido el sueño americano.

Contra el tiempo

Hoy junto con Enrique, están contra el tiempo, pues el INM les dio 20 días para regularizar su estancia en México, de lo contrario, corren el riesgo de ser deportados a Venezuela.

Dijeron desconfiar del INM en donde estuvieron asegurados durante cinco días y hace días surgió un disturbio debido a que los migrantes exigieron condiciones donde dormir.

“El revuelo fue por la forma en la que estábamos viviendo, colchonetas en el piso. ¿Cómo regresamos nosotros a Venezuela si ya estoy aquí abandonado hace cuatro días porque no tengo dinero, ni comida ni nada? ¿Cómo le hace uno para salir del país en ese momento? La meta era Estados Unidos”, reclamó Enrique.

Decide regresar a Venezuela

Por su parte, José Luis, después de siete días de haber sido deportado de Estados Unidos decidió regresar a Venezuela para evitar complicaciones en su estatus migratorio y por seguridad.

Cifras de venezolanos deportados de EU en octubre (De parte de Atención al Migrante)

Jueves 13: 140

Viernes 14: 24

Sábado 15: 123

Domingo 16: 65

Lunes 17: 200

Martes 18: 132

Miércoles 19: 139

Jueves 20: 0

Viernes 21: 5

Sábado 22: 10

Domingo 23: 11

Total: 849