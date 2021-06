Cumplen migrantes más de 4 meses en garita El Chaparral 

Tijuana, BC.- Cientos de migrantes cumplieron más de cuatro meses en El Chaparral, en donde instalaron un campamento para exigir el asilo humanitario al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Ahí viven niños y adultos de México, Honduras, Chile, Haití, entre otros países, quienes también han encabezado diversas manifestaciones en la garita de San Ysidro para presionar al gobierno estadounidense.

A pesar de que las autoridades han intentado desalojarlos, cada día son más las familias las que se aferran a permanecer ahí en casas improvisadas con lonas, cobijas o cartones en donde se medio protegen del frío.

Natasha, originaria de Honduras, desde el 18 de febrero vive en el campamento y ha sido testigo de quienes llegan y se van; recordó que en un principio eran cerca de 900 migrantes los que estaban ahí, pero ahora son más de mil y el número incrementa conforme las familias huyen de la violencia en sus países.

Está a cargo de un comedor que se mantiene con donativos de asociaciones civiles y con el cual más de 900 personas al día se alimentan.

Hemos pasado muchos problemas, incluso hasta la policía nos ha querido sacar, gracias a Dios que siempre hemos tenido apoyo aquí. Lo más difícil que he vivido aquí fue un problema con el encargado de cocina, como yo no me dejaba tomar fotos con mi niño, me dijo que podía hacer lo que quisiera, me insultó y me cayó a golpes”, relató.