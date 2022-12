Cruzan migrantes a EU, pero otros llegan con la intención

Tijuana, B.C.- Cientos de migrantes cruzaron a Estados Unidos gracias al permiso de Permanencia Temporal ('parole') que el gobierno de esa nación otorga a quienes logran comprobar que su vida está en riesgo en sus lugares de origen por la inseguridad, enfermedad, entre otras circunstancias.

Fueron niños y adultos migrantes mexicanos, centroamericanos, orientales y rusos, quienes previamente fueron atendidos y guiados por diversas asociaciones civiles, entre ellas Ejército de Salvación A.C. y Sicólogos Sin Fronteras A.C, quienes ingresaron al territorio norteamericano por la garita de El Chaparral.

Se le vio felices por lograr el sueño después de varios meses de espera, ya que el gobierno de Norteamérica sigue con la suspensión del trámite del asilo humanitario y con la vigencia del Título 42, el cual obligada a que los migrantes extranjeros esperen su turno para iniciar el proceso en el territorio mexicano.

En contraste, familias desplazadas de la violencia de Oaxaca y Nueva Italia, Michoacán, quienes pretendieron también entrar a Estados Unidos con la obtención del asilo, pues desconocían el proceso.

Te puede interesar: Filtro de los carriles Sentri han disminuidos cruces irregulares a Estados Unidos

Estaban debajo del puente con las maletas preparadas y algunas cobijas, pero cuando los activistas les informaron que estaban descartados en este cruce, los envolvió la tristeza y preocupación por no tener un lugar dónde vivir a partir de hoy.

La señora Laura comentó que en grupo de redes sociales se les informó que en Tijuana daban el asilo humanitario de Estados Unidos, incluso sus conocidos también habían llegado a la frontera con ese propósito y al parecer lo había obtenido.

Descartó regresar a Nueva Italia, debido a que el crimen organizado la tiene amenazada por negarse al pago de piso de la venta de pollos asados.

Te puede interesar: Se quejan de trabajos de ampliación de la garita peatonal de TJ-San Ysidro

Yo quería hacer la lucha de pasar a Estados Unidos, pero ya vi que no se puede. En las redes sociales y noticias dicen que aquí dan el asilo, pero ya vi que no. Simplemente me dijeron que ya no hay asilo y que en los albergues ya no hay espacios.