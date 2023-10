Crecen multas por conducir y usar teléfono

Tijuana, BC.- Tres meses antes de finalizar el 2023 las infracciones aplicadas por el uso del teléfono al conducir en Tijuana aumentaron en un 262% en comparación a las aplicadas durante todo el año pasado.

Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al corte de septiembre del presente año, Policía y Tránsito Municipal aplicó un total de 3 mil 918 multas, mientras que en todo el 2022, fueron mil 79 por el mencionado concepto.

En el caso de los accidentes automovilísticos relacionados con el uso del celular se registró un ligero incremento del 1%, pasando de 333 accidentes en 2022 a 367 hasta septiembre del 2023, según datos de la Policía Municipal.

Durante el último año se registraron entre 20 y 40 accidentes de tránsito en donde el uso del celular era un factor, y durante el 2023, el promedio aumentó entre 37 y 45 casos al mes.

Hasta septiembre se han registrado 12 mil 475 accidentes automovilísticos; el municipio no supera los accidentes del 2022, que fueron un total de 17 mil 122.

Desconocen reglamento

Felipe López Tiznado, comandante de la sección de Tránsito Municipal, aseguró que muchos ciudadanos desconocen el reglamento de tránsito municipal.

Debido a que al momento de recibir una infracción dicen no tener conocimiento del artículo que están violando.

Detalló que son tres artículos relacionados con el uso del celular, que son: el 24 fracción primera, que habla sujetar el volante al conducir con ambas manos y no llevar en la otra un celular u otro objeto; el 25 fracción 15, que habla de conducir un vehículo e ir hablando por teléfono, y el 25 fracción 16, que habla de conducir un vehículo e ir "texteando" al mismo tiempo.

“Son tres artículos diferentes que la gente se confunde porque muchas veces los paras y te dicen no vengo hablando por teléfono celular, pero traen el teléfono en la mano que es una infracción también”, expresó.

Señaló que las infracciones son aplicadas al criterio del oficial, por ejemplo, si el ciudadano va manejando y en una llamada, de ser un caso de emergencia solamente se le amonesta verbalmente, pero de ser reincidente le hacen la boleta de infracción.

Informó que hasta la primera semana de octubre han aplicado 3 mil 918 folios multas por el uso del celular.

Explicó que al no ir concentrados al 100% pueden sufrir un accidente como, pueden chocar por no guardar su distancia precautoria, por no ver la luz roja del semáforo, el alto de disco o por hacer un cambio intempestivo de carril.

“Que utilicen las manos libres para que vayan bien concentrados manejando y no llevar el teléfono celular en la mano para que no se distraigan, de preferencia si van a tomar una llamada, que se orillen”, recomendó.

López Tiznado al ser cuestionado si el aumentar la infracción es una buena opción, respondió que es positivo y que además no haya forma de que se rebaje al llegar con un juez municipal.

Falta capacitación

Por su parte, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT), Roberto Lyle Fritch, consideró que las multas que se aplican sobre este tema deben de venir acompañadas con un programa de capacitación.

Explicó que se debe de hacer un trabajo para convencer a las personas que no utilizar el teléfono celular al momento de manejar porque pueden provocar un accidente.

“Lo que se ha hecho fue subir las multas y han subido considerablemente, pero yo creo que debe de ser todo el contrario, digo está bien que haya multas, pero no se vayan por ese lado, más bien un programa de capacitación para convencer al automovilista que no use el teléfono”, agregó.

Recordó que algunas administraciones municipales pasadas realizaron algunos programas preventivos sobre el uso del teléfono al momento de conducir.

Además, señaló que este tema forma parte del problema de movilidad por el que atraviesa la ciudad, ya que de registrarse un percance vial, este generará mayor tráfico y horas tras el volante.

Celular: Un peligro

El titular de la Secretaría de Movilidad de Tijuana, Obed Silva Sánchez, informó que las estadísticas señalan que la causa número uno de los accidentes que ocurren en la ciudad es por ir con el celular en la mano manejando.

“Desafortunadamente la causa número uno de los accidentes en vehículos motorizados son el uso del celular. Lo que hemos estado haciendo es por un lado reforzar el trabajo de inspección y vigilancia en los operadores de transporte público, por otro lado la comandancia de tránsito también ha reforzado y en la parte reglamentaria pues hay sanciones importantes para quienes conducen utilizando un celular”, declaró.

Dijo que es importante en el tema de las infracciones que estas se paguen en su totalidad debido a que en algunas ocasiones cuando llegan con un juez municipal les reduce la cantidad a pagar.

“Que el juez municipal también haga lo posible que la infracción se pague tal cual y evitar que cometan la infracción y al final de cuenta me la rebajan y sigo haciendo lo mismo, las sanciones deben de buscar inhibir la conducta”, manifestó.

Recordó que mensualmente personal de la secretaría participa en una reunión de trabajo que se realiza en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C4), en donde se revisan las “lamentables” estadísticas de incidentes de tránsito, lesiones y pérdida de la vida.

Información que utilizan para implementar algunas acciones orientadas a la prevención de los mismos.

Por ejemplo, constantemente envían mensajes sobre todo en redes sociales con recomendaciones y consejos acerca de atender el reglamento de tránsito, respetar los señalamientos y recomendaciones en época de lluvia.

“En una campaña permanente de difusión que seguramente tendría que ser más amplia y más intensa”, concluyó.

Endurecer multas

El regidor presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo de Tijuana, José Cañada García, reveló que actualmente analizan la posibilidad de incrementar la infracción por conducir y usar el teléfono celular, que actualmente es de ocho mil pesos.

Dijo que según los estudios que han revisado junto con la SSPC, después de los accidentes ocasionados por personas que ingirieron bebidas alcohólicas, le siguen los ciudadanos que manejan y usan el teléfono celular.

“Es un tema que tenemos que revisar bien, yo creo que la única manera de hacer entender a la ciudadanía que respete los reglamentos es aumentar las multas, no hay de otra”, agregó.

Detalló que estos cambios vendrían acompañados de candados para evitar que el policía municipal solicite una dádiva porque mientras más alta sea la multa existe mayor posibilidad de actos de corrupción de ambas partes.

Actualmente se encuentra analizando este tema y revisando reglamentos de otras ciudades. La próxima semana sostendrán una reunión para revisar este punto.

“Hay que concientizar a los ciudadanos de que cuando manejen no anden hablando por teléfono”, indicó.

Por último, aseguró que los posibles cambios en la infracción no tienen como objetivo un tema recaudatorio sino disminuir los accidentes relacionados con el uso de celular.