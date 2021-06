Covid BC: Falta la mitad de vacunados para lograr inmunidad de rebaño

ENSENADA, B.C.- Durante su informe del domingo 20 de junio, el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, informó que se han aplicado 1 millón 824 mil dosis aplicadas en el territorio de Baja California, sin embargo, exhortó a los ciudadanos a que acudan en los próximos tres días a los puntos de vacunación para lograr a inmunidad de rebaño.

Detalló que 1 millón 389 mil 377 personas han sido vacunadas con una dosis y 958 mil 115 cuentan con esquemas completos, lo que significa que el 35% de la población ya cuenta con el esquema completo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Vamos a la mitad de nuestra meta para llegar a la inmunidad de rebaño, al llegar al 70% estamos en la inmunidad de rebaño y lo podemos lograr porque tenemos la vacuna”, afirmó.

Pérez Rico informó que el sábado aplicaron 124 mil 758 dosis, de las cuales 4 mil 949 fueron de Pfizer y 119 mil 209 de Johnson & Johnson.

“En los tres días del plan de vacunación del territorio de Baja California se han vacunado a 500 mil personas, queremos vacunar otras 500 mil personas en tres días y terminar los 1.3 millones que nos mandaron, se puede lograr si nos ayuda y acuden a los centros de vacunación”, expresó.

Por rangos de edad, el secretario mencionó que han vacunado 277 mil 120 adultos mayores de 60 o más con una dosis y 256 mil con esquema completo.

Asimismo, de 50 a 59 van 270 mil personas años con primera dosis y 35 mil con segunda dosis; de 40 a 49 años van 279 mil con primera dosis y 3 mil 444 con segunda dosis; de 30 a 39 años van 155 mil con primera dosis y 5 mil 850 con segunda dosis; de 20 a 29 años van 212 mil 962 dosis; de 18 a 19 años van 69 mil 256 con primera dosis y mujeres embarazadas van 7 mil 136 con primera dosis y 2 mil 518 con segunda dosis.

Por su parte, el Gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, manifestó que se hizo una gran gestión para conseguir la vacuna Johnson &Johnson, ya que a raíz de muchas pláticas con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrados, finalmente accedió que se destinara a Baja California.

“Por muchas razones no se puede abrir la frontera, en Estados Unidos están con una campaña de vacunación muy agresiva, millones de personas de vacunan diario, lo único que pide Estados Unidos es una homologación en la actividad de vacuna, nos consiguen la vacuna y si no nos vacunamos no vamos a poder reaperturar la frontera”; enfatizó.

El secretario de Salud lamentó que Mexicali está siendo el municipio en el que menos ciudadanos están acudiendo a vacunarse a pesar de que es el que tiene mayor incidencia de casos.

“En Mexicali vamos a ponernos de acuerdo con empresas para ir a vacunar y vamos a cerrar puntos de vacunación masiva y vamos a abrir mini espacios en plazas porque necesitamos cambiar la estrategia para que la gente vaya”, informó.