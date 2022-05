Continúan manifestaciones de padres de familia que exigen docentes para sus hijos

Tijuana, B.C.- Alrededor de 20 mujeres con sus hijos, llevaron pancartas con frases como “Exigimos educación” y “Nuestros hijos necesitan estudiar”. Es desde diciembre del año pasado que cuentan los padres de familia que sus hijos no tienen un maestro en la Escuela Primaría Quinto Ayuntamiento en la colonia Obrera.

Se dieron cita en punto de las 9:00 horas en las instalaciones, y poco más tarde parte de la comitiva de padres fue atendida por profesores. Tardaron aproximadamente media hora, al salir los padres afirmaron que la supuesta solución fue que les pondrán un docente a más tardar el próximo martes 31 de mayo.

“Se supone que nos van a dar solución para el día martes, ya se había venido anteriormente y nos habían hecho la promesa de que sí nos iban a poner un maestro y no, era para el lunes anterior y no hemos tenido respuesta”, manifestó la señora Silvia Zelaya.

No hay soluciones

Aseguran que tienen más de un mes yendo y viniendo a las instalaciones del Sistema Educativo, pero pese a sus esfuerzos no hay soluciones, solo esperan que esta vez si cumplan con lo que prometen.

Los niños son los más afectados, relata la señora Rubí, cuyo hijo de apenas ocho años dice no querer ir a la escuela, pues, ya se acostumbró a permanecer en casa.

En mi caso mi hijo ya no quiere asistir a la escuela, primer año pandemia, paro de labores, ahora la incapacidad de su maestra y no se me hace justo. De verdad necesitamos un maestro, los niños solo han tenido un año completo de clases, ya es mucho”, dijo Rubí Sánchez.

“No quiero ir a la escuela porque estoy acostumbrado a levantarme tarde y cuando voy me tengo que levantar temprano”, expresó Carlos, quien es uno de los estudiantes afectados y solo tiene ocho años.

La fecha estipulada

“Yo si quiero volver a la escuela, ya quiero a una maestra para que me enseñe muchas cosas”, apuntó María otra de las alumnas afectadas de ocho años.

Por el momento se esperaran a que llegue la fecha estipulada y de no haber aun docentes dicen que tomarán la escuela hasta que haya un verdadero cambio.

“Yo ya había venido, me firmaron, me dicen que de lunes a martes ponen maestro y nada, ahorita nos vuelven a decir eso, a ver si es cierto. Queremos respuestas y si no pues tomaremos otras alternativas como tomar la escuela, no queremos afectar a los otros niños, queremos maestro para nuestros hijos de tercer año”, confirmó Viviana Coronel.