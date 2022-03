Consulado de EU abre más citas para visas

Tijuana BC.- El tiempo de espera para renovar la visa de turista de Estados Unidos disminuyó en comparación de principios de año, informó Leah George, jefa de la Sección de Visas de No-Inmigrante del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana.

De acuerdo con la funcionaria estadounidense actualmente hay citas disponibles para alrededor de dos meses, cuando en enero de este año la espera era de diez meses debido al regazo por el Covid-19.

Estamos trabajando arduamente para bajar el tiempo de espera, pero es cierto que hay un rezago, en este momento hay dos meses de espera para una visa de renovación”

Declaró.

Recientemente abrieron “miles” de espacios, comentó, para los meses de mayo, junio, julio y agosto, pero saben que estos lugares se ocuparán rápidamente.

Trámite de renovación

Recomendó a la ciudadanía interesada en hacer un trámite de renovación agendar con tiempo su cita, ya que la visa no debe estar vencida para iniciar el proceso.

“Tomar en cuenta que cuando van al Centro de Atención a Solicitantes hay que dejar la visa, no tiene que estar vigente, puede tener hasta cuatro años de haber vencido, entonces tienen que programar su cita tomando que van a estar de 4 a 6 semanas sin visa”, agregó.

Dijo que una vez programada la cita las personas pueden ingresar a la página de Internet para encontrar otra fecha más cercana sin ningún problema, al ser esta una duda ciudadana frecuente.

“No hay ningún problema, pueden programar una cita y después buscar una cita más cerca, también puede buscar una cita en otro consulado, tenemos la embajada en Ciudad de México y nueve consulados estadounidenses en México y ciertos lugares tienen menos tiempo de espera”, expresó.

Trámite de primera vez

Las personas interesadas en solicitar por primera vez una visa de turista a los Estados Unidos, los tiempos de espera son de más de un año, detalló Leah George.

Declaró que el tiempo de espera es de un año y cuatro meses para quienes tramitan el documento por primera vez, es decir, si hacen la solicitud este mes, su cita probablemente sería para mayo de 2023.

El costo

El costo actual del trámite tanto para renovación o por primera vez es de 160 dólares, precio que se respetará hasta septiembre de 2023.

En México emiten alrededor de un millón de documentos anualmente, por ejemplo, en Tijuana durante el 2021 emitieron cerca de 140 mil visas y realizan cerca de mil trámites diariamente.

A pesar de la pandemia, la demanda nunca se frenó especialmente porque existe una fuerte relación entre México y Estados Unidos al haber familiares en ambos lados de la frontera.

Visa expedita

George, reveló que están dando preferencia a personas solicitan una visa expedita por alguna situación de emergencia, razón médica, algo humanitario, puede ser personas que tiene negocio o trabajadores esenciales como camioneros y del campo.

“Entonces le estamos dándole prioridad, pero cualquier persona que tiene una emergencia o un motivo y tiene una justificación para explicar porque es una emergencia nos puede pedir una visa expedita”, manifestó.

Recomendó a la población no pagar a terceros para hacer dicho trámite ya que es información personal que debe ser correcta.

“En mi opinión no es necesario, yo sé que se ocupa tiempo para llenar la solicitud pero, es información personal y es súper importante que las respuestas sean correctas, entonces aconsejo a las personas hacerlo personalmente y no pagar otra persona, ya cuesta 160 dólares la cita de visa, no pagar otros 100 o lo que cobran”, añadió.

Al encontrarse el mundo en una pandemia, reiteró que es importante cumplir con los protocolos sanitarios dentro de las instalaciones del consulado, como es el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y solamente un grupo reducido de personas pueden estar en la sala de espera.