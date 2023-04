Consolidación del turismo médico dependerá de la generación de profesionistas

Tijuana, B.C.- El reto para que Baja California, especialmente Tijuana, se mantenga en la meca del turismo médico será la generación de profesionistas en este sector, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en esta ciudad.

Carlos Jaramillo Silva dijo que es necesaria la capacitación constante de las y los médicos, enfermeros, laboratoristas, entre otros profesionistas de la salud, así como el aprovechamiento de la industria de dispositivos médicos.

Durante la presentación de la Academy Of Surgical Innovation comentó que el turismo médico deja una derrama económica en la región de más de mil 300 millones de dólares.

El reto es el talento y al final de cuentas como sabemos en todos los sectores el talento es la clave. El tener este tipo de institutos al final de cuentas viene a fortalecer esa capacidad de talento, el desarrollo de la tecnología, para mantener niveles tecnológicos y poder seguir evolucionando”, destacó el presidente.

En la academia participan estudiantes en formación profesional o etapa terminal de la carrera de Medicina y Nutrición de UABC y de la Universidad de California de San Diego.

Dispositivos médicos

Asimismo, representa el impulso para las 80 empresas de fabricación de dispositivos médicos, mismas que generan más de 74 mil empleos.

Por su parte, la directora de la Facultad de Medicina y Sicología de UABC Tijuana, Julieta Yadira Islas Limón, expuso que es importante que a los estudiantes en sus etapas disciplinarias o terminal se les permita acceder al campo real para poner en práctica sus conocimientos.

Asimismo, dijo que después de la pandemia del Covid-19 lo difícil ha sido erradicar el rezago, pues durante casi dos años las clases fueron virtuales, por lo que las y los estudiantes perdieron la práctica en intervenciones quirúrgicas, reanimación, entre otras.

“No ha sido fácil, es un reto importante que tenemos enfrente, en realidad hay un rezago importante en el tema de la incorporación de destrezas que no se practicaron durante la pandemia. En el caso particular de la Facultad de Medicina y Sicología lo que estamos haciendo es trabajar con un centro de simulación que inauguramos el año pasado para fortalecer lo que no se pudo alcanzar durante la pandemia”, apuntó la directora.