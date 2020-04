Consideran como última opción clínicas del IMSS

Tijuana, BC.- Las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se han convertido en las últimas instancias a las que algunas personas con síntomas de Covid-19 quieren acudir.

Desde que se registraron los primeros casos de Coronavirus en Tijuana, la clínica 20 y la clínica 1 son las únicas que atienden a derechohabientes con Seguro Social sospechosos del virus.

Sin embargo, conforme se han incrementado el número de infectados, varias personas ven a dichas clínicas como una última opción para atención.

“Mi papá sufre lo que es bronquitis y tiene problemas del corazón, ahorita se le complicó en la noche; a las seis de la mañana fuimos a la clínica 36, la cual nos dijo que ya estaba en estado grave porque ya se le estaba dificultando a la hora de respirar, lo llevamos a la clínica 1, a urgencias, pero no había doctor para atenderlo, para checarlo, ahí nos tuvieron más de una hora”, comentó Mario Domínguez, quien ayer estaba a la espera de tener noticias de su padre, de 56 años, afuera de la clínica 20.

Sin embargo, antes de llevarlo a las instalaciones ubicadas en el bulevar Díaz Ordaz, prefirió que lo atendieran en una clínica particular

“Lo llevamos a una clínica particular y nos dijeron que estaba muy grave, estuvo ahí una hora, le dieron medicamentos para que se tranquilizara, el aparato para respirar y regresamos a la clínica 1 otra vez, no había doctor todavía, dimos los papeles y nos dijeron que viniéramos a la clínica 20”, explicó.

Más casos

El señor Arturo, quien también llevó a uno de sus amigos al mismo hospital, explicó que, pese a que los síntomas se presentaron desde la semana pasada, no aceptaron internarlo, por lo que decidió que fuera revisado por un médico privado.

“Hablábamos al 911 desde la semana pasada y nos decían que todavía no, hasta que tuviera problemas para respirar, eso fue el día 21, el martes, lo llevé a un doctor particular y ya me dijo que ya no había tiempo, que ya lo teníamos que traer a fuerza, lo ingresamos el mismo 21 y no hemos tenido ninguna actualización de su estado, solo sabemos que está en urgencias”, manifestó.

La situación provocó que, cuando por fin se le aceptó en la clínica 20, su estado de salud ya estuviera muy deteriorado.

“Hace como cuatro años padeció agua en los pulmones, estuvo dos meses internado en Querétaro, pero la libró”, añadió.

En otros casos, como el de Emmanuel, de 31 años, tomó la decisión de atenderse él mismo en su domicilio; cuando su estado se fue agravando, su madre, Marina, decidió llevarlo al Seguro Social, donde se encuentra internado.

“Ya tenía síntomas desde hace diez días, fuimos el lunes al Seguro Social y lo estabilizaron, me lo mandaron a casa, sin embargo, nuevamente se puso malo anoche, estuvimos en casa unas horas pero cuando vi que no mejoraba opté por traerlo, traía dificultad para respirar, fiebre, tos, dolor de garganta; como él es asmático, por eso decidí de una vez, él lo estaba tratando solo pero lo vi muy mal y mejor lo traje”, expresó.