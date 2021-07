Conoce el paso a paso para comprar un automóvil

Tijuana, BC.- Si has planeado adquirir un vehículo o bien ya es tiempo de cambiar el que tiene actualmente, analiza con cuidado las opciones porque no es tan sencillo tomar una decisión de este tipo y el desembolso no es cualquier cosa.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su Boletín Electrónico La Brújula indica que se deben tomar en cuenta las múltiples opciones que ofrece el mercado automotriz, no sólo en lo que se refiere a marcas, sino también en cuanto a la posibilidad de comprar un auto nuevo o usado, así como las formas de pago correspondientes.

El primer elemento a revisar es el presupuesto, así tendrás claro con cuánto dinero dispones; el segundo elemento son las características que debe tener el automóvil, entre ellas, tamaño y número de personas a transportar, espacio de carga, uso que le darás, medidas de seguridad con las que deberá contar; distancia de los viajes, así como el rendimiento de combustible que debe tener.

Compara diversas marcas de vehículos. Evita de antemano “casarte” con una de ellas.

Auto usado

Si te decides por la opción de autos usados, analiza las ventajas y desventajas. Su adquisición es más económica, no sólo porque el precio es menor sino por los gastos relacionados como seguro y tenencia son más bajos.

En cuanto al mantenimiento, una vez vencida la garantía, no te verás obligado a llevarlo a la agencia automotriz para mantenerla, lo que permitirá acceder a los servicios de mantenimiento con otro proveedor y encontrar un mejor precio.

Antes de comprar investiga el valor del vehículo de elección, así sabrás si lo que el vendedor pide por él es razonable. Recuerda que la condición en la que se encuentre el vehículo, el kilometraje y la antigüedad son algunos factores que impactan en el precio.

Un mecánico debe revisar a profundidad el funcionamiento del motor del vehículo, además de manejarlo y confirmar si el motor arranca con facilidad, no hay ruidos extraños, los cambios de velocidad se realizan fácilmente y frena adecuadamente y a tiempo.

En relación con los papeles que el propietario actual debe entregar se encuentra la factura original (la última en el caso de que éste haya sido refacturado), la tarjeta de circulación, los pagos de tenencia y las verificaciones. Por último, es necesario hacer una carta de compra venta.

Auto nuevo

Este vehículo es aquel que se puede adquirir directamente de la agencia automotriz y que por lo tanto, no ha tenido otro dueño.

Si has decidido comprar un vehículo nuevo, considera además del precio, el costo de la tenencia, las placas, el Impuesto sobre Autos Nuevos (ISAN), la contratación del seguro, la verificación (para aquellos estados de la República donde ésta es obligatoria), las comisiones, gastos de gestoría que con frecuencia cobran en las agencias automotrices y el gasto de mantenimiento.

La ventajas de comprar un automóvil nuevo son: Garantía, al ser adquirido en la agencia, contará con una garantía vigente que permitirá hacer frente a cualquier desperfecto mayor que pudiera presentarse y cuenta con los más recientes avances tecnológicos en materia de seguridad y consumo de combustible, entre otros.

Solicita una cotización en varias agencias y empresas de autofinanciamiento para que puedas comparar y escoger lo que más te convenga.

Corrobora que la empresa o agencia con la que deseas contratar tenga registrado su contrato de adhesión ante Profeco. Es importante que lo leas con detenimiento antes de firmarlo.

El mejor comprador no es el que gasta menos, sino el que gasta mejor. Para esto es necesario que te tomes un tiempo para planear y comparar, así harás una compra inteligente y responsable.

Compara en por lo menos tres concesionarias o marcas diferentes de automóviles. Con frecuencia, todas ellas tienen líneas de automóviles que satisfacen necesidades similares, pudiendo haber entre ellas diferencias de precio.

Si vas comprar un auto nuevo, quizá valga la pena esperar a las ofertas que las agencias suelen hacer a final de año.

Una vez considerado el presupuesto, las características del automóvil y si lo adquirirás nuevo o usado, es momento de decidir cómo lo comprarás. Al respecto, las opciones son muchas y muy variadas, por lo que debes analizar la situación.