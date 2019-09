Conoce a parte del gabinete de Arturo González Cruz

PRESIDENCIA MUNICIPAL LUIS ARTURO GONZÁLEZ CRUZ

Soy un tijuanense orgulloso de mi ciudad, vengo de una familia honesta y trabajadora que llegó a esta tierra en 1929. Desde ese entonces, mis abuelos, mis padres y mi familia, nos hemos dedicado a trabajar. Egresé de la Licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y me gradué con mención honorífica. He desempeñado diversos cargos en el sector empresarial y educativo. Fui catedrático de la Escuela de Administración de la Universidad CETYS Tijuana. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Cámara de Comercio de Tijuana y posteriormente, Presidente Nacional de las Cámaras de Comercio (CONCANACO). Con esta representación, me opuse rotundamente a la reforma fiscal que proponía gravar con IVA alimentos y medicinas. Como presidente de la CONCANACO, también impulsé beneficios fiscales para los estados fronterizos y logré finanzas sanas en dicha cámara durante mi gestión. Fui candidato a Senador de Baja California en el 2006 acompañando a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial en aquel entonces, ahora, nuestro presidente de la República. En la actualidad, soy el Presidente Municipal Electo de Tijuana y siempre trabajaré por brindar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. La Justicia Social será el factor que logre este cambio histórico en nuestra ciudad.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO CARLOS MURGUÍA MEJÍA

Nací un 17 de febrero de 1956 en Hermosillo, Sonora, aunque tengo 59 años de residencia en Tijuana, lo que me convierte en un tijuanense de corazón. Soy abogado, estudié en la escuela de Derecho Instituto Cuauhtlatóhuac, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en Derecho Fiduciario. Domino el idioma inglés al 90 por ciento, validado por la Institución Superior South Western College, en San Diego California, U.S.A. He sido delegado encargado de despacho de la Secretaría de Economía Federal y vicepresidente Coordinador de Profesionales y Técnicos de Tijuana, así como subdelegado y asesor jurídico de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) con responsabilidad en Tijuana, Tecate y Ensenada, Baja California. Desde el primero de noviembre de 1998, tuve el honor de ser regidor presidente de la Comisión de educación, cultura y bibliotecas del décimo sexto Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana en virtud de haber participado como candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional periodo 1998-2001 y diputado local por mayoría relativa de la XX legislatura, donde inicié como presidente de la Comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL GABRIELA LUCÍA FARÍAS VALDÉS

Mi interés por mejorar la calidad de vida de las personas y saber que existía una forma para ocuparme y no sólo preocuparme por el futuro de un pueblo, fue lo que me llevó a estudiar la licenciatura en Ciencia Política. Poco a poco fui creciendo con la firme idea de conocer más sobre mi profesión, dominar el inglés y especializarme en el tema de relaciones internacionales por la Universidad Estatal de San Francisco en EU., y posteriormente egresar de la maestría en Política y Gestión Pública por el ITESO, en Guadalajara, Jalisco. Mi entusiasmo y mis ganas de servir a la nación me encaminaron hacia el senado, donde fui asesora de Miguel Ángel Navarro Quintero, senador por la fracción de morena y presidenta de la Comisión de Salud en el Senado. Así mismo, fui asesora del diputado federal Raúl Sánchez Barrales, miembro del grupo parlamentario de morena en el Estado de México e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y por esa gran preocupación por el bienestar de la gente y comulgar con las ideas de nuestro presidente municipal Arturo González Cruz llegué como coordinadora de políticas públicas, discurso y contenidos en pasada campaña electoral.

CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL SALVADOR GÓMEZ AVILA

Soy Licenciado en Derecho, egresado de la UNAM. Lo que me atribuyó a ser coordinador de las Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos del estado de Baja California de los años 2013 al 2015. Mi participación en cursos de fiscalización y rendición de cuentas públicas, sistema nacional y estatal anticorrupción, obligaciones en materia de transparencia, organismos constitucionales autónomos y ley general de contabilidad gubernamental, me dieron la oportunidad de ocupar distintos cargos en los tres niveles de gobierno donde amplié un panorama para aportar aún más a mi ciudad y a la gente que nos necesita. Fui regidor del H. IX Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, agente del Ministerio Público investigador de delitos del fuero común y titular de la primera mesa de averiguaciones previas instalada en Baja California de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. De igual manera, agente del Ministerio Público de la Federación y subdelegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Baja California, asesor jurídico de sindicatura del XX Ayuntamiento de la ciudad de Tijuana y director general de asuntos jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, actualmente denominada Auditoría Superior del Estado de Baja California, de junio de 2012 a noviembre 2016.

TESORERÍA MUNICIPAL VÍCTOR CERDA ROMERO

Soy egresado de la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en Alta Dirección Empresarial por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Mi perfil profesional me concedió la oportunidad de aplicar desde el 2001 hasta la fecha, como síndico del Contribuyente ante el SAT representando a diversos organismos como a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (CANACO), así como de Playas de Rosarito, B.C. Soy socio director de Cerda Romero y Cía., S. C., un despacho contable y tributario, fundado en 1991 y en experiencia profesional perito principal en materia contable y fiscal por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sala regional del noroeste I, desde 1999. Mi perfil me ha proyectado para ser especialista visitador de concursos mercantiles del Instituto Federal de Especialistas del Poder Judicial de la Federación, ex perito en materia contable y fiscal ante el Poder Judicial de la Federación, comisario de diversas empresas de la localidad y dictaminador autorizado ante el SAT, INFONAVIT e IMSS.

OFICIALÍA MAYOR ANA LETICIA SALCEDO QUIROZ

Nací el 25 de septiembre de 1967 en la ciudad de Tijuana. Soy Maestra en Administración Pública certificada en 2015 a nivel nacional ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para impartir cursos y talleres grupal presencial. Mi perfil profesional lo he podido desempeñar tanto en los sectores gubernamentales como también educativos. Por mucho tiempo fungí como instructora del diplomado en Administración Pública en CETYS, en apoyo al programa de educación continua. Fui profesora de gestión de recursos y materiales financieros en el sector público, finanzas públicas y reforma política hacendaria. A lo largo de mi carrera he supervisado auditorías financieras, de auditorías presupuestales, responsable de revisión de cuentas públicas, auditoría directa a entidades paraestatales y para municipales zona costa (Tijuana-Tecate-Rosarito) y en el Congreso del Estado de Baja California. Estuve en la Sindicatura Municipal, la subdirección de Cuenta Pública en el Ayuntamiento 2004-2007, tuve participación en DIF Playas de Rosarito, Secretaría de Turismo de Baja California y una experiencia de diez años en la industria maquiladora de exportación.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE TIJUANA ARTURO PÉREZ BEHR

Nací el 21 de junio de 1974. Soy casado y padre de tres hijos. Mi arduo trabajo y las ganas de superación constante me han dado la oportunidad de ocupar puestos tanto en el sector público como privado, lo que han enseñado siempre, entre otras cosas, a mantener un estilo de vida simple, sin ostentaciones. A finales de la década de los 90, establecí una sociedad al 50 por ciento con la agente aduanal María Regina Gaviño Martínez, para crear la empresa Grupo Logix, cuento con certificaciones C-TPAT de los E.U.A, NMX-R-026, e ISO-9001-2008, entre otras de la misma importancia. Tengo experiencia en la resolución de problemáticas del Comercio Exterior y fui cónsul honorario de Belice en Tijuana, B.C. Entre mis múltiples reconocimientos, fui invitado en un evento en la Casa Blanca, en Washington D.C., con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, donde tuvo el honor de ser el único presidente de una asociación empresarial mexicana que participó, como hispano sobresaliente, en ese evento. Incluso, formé parte de la comitiva que acompañó al ex presidente de la República Enrique Peña Nieto a una gira por Países Árabes. Actualmente, soy presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERM y miembro del Consejo directivo con voz y voto en ProMéxico y Bancomext.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE MUNICIPAL RAMÓN ANTONIO ABOYTES HERNÁNDEZ

Nací el 30 de noviembre de 1956. Soy contador privado y Lic. en Derecho. Mi vocación de servicio me ha dado la oportunidad de lograr cargos públicos que me han consolidado como un profesionista orgulloso de mi trabajo y de concretar mis proyectos que visualicé como estudiante, donde también formaba parte de la sociedad de alumnos. Fui delegado en el Estado de Baja California de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C., presidente del Colegio de Abogados de Tijuana A.C y actualmente presido la Secretaría General de la Confederación Nacional de Industriales y Metales y Recicladores, cargo que culminaré hasta el 2020. Además, tengo el privilegio de haber publicado temas relevantes sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en medios impresos, televisión y radio.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL KARLA PATRICIPA RUÍZ MC.FARLAND

Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana Plantel Noroeste en Tijuana, Baja California. Estudié el idioma inglés en la Academy of Our Lady of Peace High School, San Diego, California. Como parte de mi preparación profesional, laboré como representante legal y directora de relaciones públicas en el bufete jurídico y administrativo Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández Socios y Asociados. Actualmente realizo la producción del programa Los Abogados Opinan en la cadena PSN, así como también la edición de la revista jurídica Foro de Baja California. Durante toda mi preparación académica, me di cuenta de los aciertos y deficiencias del sistema educativo. Confirmé que entre mejor educación exista, podemos ser mejores seres humanos y comulgaré con la propuesta educativa de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al escuchar todas las demandas tanto del magisterio como de los padres de familia e incluso alumnos de todos los niveles educativos para tener un proyecto de nación como el soñado por él.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA PATRICIA PETERSON VILLALOBOS

Nací el 7 de octubre de 1962 en Ensenada, B. C. Me gradué como Arquitecta en la Facultad de Arquitectura en la UABC. Realicé mi posgrado en maestría en Desarrollo Urbano con especialidad en Sistemas de Información Geográfica en la UIA Tijuana. Tengo más de 30 años de experiencia en la elaboración y desarrollo de proyectos integrales y como coordinadora y directora de proyectos de desarrollo urbano, infraestructura y de edificación. Además de la participación en organismos colegiados, programación y coordinación de actividades, incluyendo la presidencia del Colegio de Arquitectos de Tijuana durante 2 años y actividades gremiales a nivel estatal y nacional. Dentro de los proyectos desarrollados por Libra Ingenieros Civiles, han estado a mi cargo los proyectos de desarrollo urbano y edificación. También ha sido mi responsabilidad los proyectos de ingeniería hidráulica, acueductos, plantas de bombeo, colectores y plantas potabilizadoras y de tratamiento y me he encargado del proyecto de obra civil, terracerías, análisis de afectaciones y requerimientos legales. Dentro de mis principales proyectos en 2018-2019 está el “Estudio Binacional Sobre Oportunidades de Desalinización de Agua en el Mar de Cortés”. Black & Veatch Corporation. En 2017-18 presenté al Gobierno del Estado de Baja California la elaboración de propuesta no solicitada para la celebración de un contrato de Asociación Público Privada para el desarrollo del proyecto Sistema Integral Hídrico para la Región de San Quintín en el municipio de Ensenada en su componente de Saneamiento de las Aguas Residuales y su Recuperación. En 2018, realicé el diagnóstico de Infraestructura Básica y Complementaria en el municipio de Tijuana, B. C.

OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL MAGALY RONQUILLO PALACIOS

Mi nombre es Magaly Ronquillo Palacios, tengo licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y un diplomado en Derecho Electoral 2018 en el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Diputada Suplente por el X Distrito Local Electoral de Baja California para el periodo 2019-2021. Me considero una abogada con vocación de servicio para entender, atender y resolver las necesidades de aquellas personas a las que servimos, siempre actuando con honestidad, rectitud, cordialidad y sobre todo con alto sentido de responsabilidad. Soy socia fundadora de Ronquillo Palacios & Asociados, S.C de 2014 hasta la fecha. Asesoré a propietarios de viviendas en la resolución de disputas relacionadas con préstamos hipotecarios, formulé técnicas creativas para los juicios pertenecientes específicamente a cada caso y negocié modificaciones en los préstamos hipotecarios y esfuerzos de mitigación alternativos para deudores hipotecarios. Fui asesor jurídico de 2010 a 2011 en la Unidad Municipal de Derechos Humanos en el XX Ayuntamiento de Tijuana, brindé asesoría jurídica a la ciudadanía en general, capacité a servidores públicos, así como a estudiantes de bachillerato y media superior en materia de Derechos Humanos.