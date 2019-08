Conferencia en Tijuana sobre trata de personas

Tijuana es atractiva para algunos turistas que vienen de forma directa a abusar de menores de edad, señaló Karla de la Cuesta, conferencista sobre el tema de la trata de personas.



En el municipio ofreció una conferencia organizada por la diputada de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero, en donde concientizó a los asistentes sobre esta problemática que es a nivel nacional.



Ella fue reclutada junto a sus hermanas en la década de los ochentas para vivir bajo bajo el mismo techo que Sergio Andrade, quien en ese entonces era un productor reconocido y con amplio prestigio.



Destacó que en Baja California se requieren de acciones de las autoridades para brindar respuestas, porque no se investiga, no se hacen operativos y no se tienen a responsables.



La trata de personas está muy poco visibilizada a pesar de ser el segundo negocio de la delincuencia que más víctimas cobra y dinero del ser humano deja, apuntó.



“El primer lugar es el narcotráfico y el segundo la trata de personas, la gente dice es prostitución, la gente ve esto como algo natural y lo deja pasar”.



Las edades



Karla de la Cuesta lamentó que en la actualidad es cada vez menor la edad de las víctimas, porque los bebés son vendidos como objetos sexuales y son usados también para la pornografía infantil.



Es evidente que hay mucho más enojo al hablarse de bebés, niños y niñas, declaró, pero no se debe dejar de ser sensibles cuando las víctimas se convierten en adultos porque su vida vale como la de cualquier otra persona.



“Hago un llamado a los hombres de Baja California, quienes finalmente hacen que este delito exista, que son clientes explotadores, porque sin consumidores no hay trata”.



Dijo que el hombre que va y compra el tiempo con una niña o niño está pagando por aplastar más la historia de dolor de esa persona, justificarse y creer que está ahí por gusto es poca conciencia.



En su conferencia mencionó los siguientes datos a nivel nacional:



- 1 de cada 100 víctimas es rescatada.

- 50 por ciento son menores.

- Las redes sociales es el método para engancharlos más utilizado.

- Solo entre el 1 y 2 por ciento de los tratantes son condenados.

- Cada 30 segundos una persona es víctima de trata.