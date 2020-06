Conectados a ventilador 54% de pacientes hospitalizados

Tijuana, BC.- El 54% de los pacientes con Covid-19 hospitalizados en Baja California están conectados a un ventilador mecánico, informó el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico.

Con base en el reporte de ayer de la dependencia, en la entidad hay 361 enfermos de coronavirus en el hospital, de los cuales 195 requieren un ventilador para enfrentar al virus.

"Para que vean que esta enfermedad es en serio. Es muy importante ahorita que si somos de un grupo vulnerable no entrar en estas estadísticas de pacientes intubados", manifestó.

De los pacientes conectados a ventiladores, 102 se encuentran en los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, 89 en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuatro en la infraestructura hospitalaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Entre los hospitales exclusivos para pacientes con el virus y las clínicas de apoyo, Baja California cuenta con 134 ventiladores disponibles, de los cuales 83 forman parte del inventario de la Secretaría de Salud del Estado, 42 en el IMSS, y nueve en la Sedena.

El secretario de Salud del Estado ha manifestado que los ventiladores no son de las instituciones, sino del estado, por lo tanto se puede compartir el equipo para la atención a la pandemia.

Además, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, Baja California es la entidad con más ocupación hospitalaria del país.

Los hospitales de la Secretaría de Salud registran una ocupación del 60%, el IMSS del 63%, la Sedena 39%, la Unidad Auxiliar de Zonkeys de Tijuana 10%, y el Hospital UABC Mexicali 54%; mientras que aún no se ha requerido utilizar el CAR de Ensenada

Sigue aumento de casos

Baja California acumula 8 mil 689 casos confirmados y mil 801 fallecimientos por coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 87 casos nuevos y 13 muertes.

"Hay que proteger a nuestros adultos mayores. El hecho de que sea una persona joven y que me crea que no me voy a enfermar en su modalidad severa, no significa que no vaya a enfermar a mi mamá o papá, abuelito", aconsejó el funcionario.

Los casos activos, que son los pacientes que iniciaron con síntomas en los últimos 15 días, suman 705 pero van en aumento, sobre todo en Ensenada, advirtió.

En dicho Municipio ayer reportaron 176 casos activos, pero el sábado tenía solo 138.

Detalló que en Ensenada preparan unidades hospitalarias auxiliares en caso de que los nosocomios no cuenten con la capacidad para atender a los nuevos enfermos de Covid-19.

"Que se resguarden, que ahorita no es el momento de estar haciendo reuniones, fiestas, exponiendo a los adultos mayores porque estamos teniendo un aumento exponencial en casos activos en Ensenada", reiteró.

De no cumplir con lo anterior, dijo, provocará que más personas se infecten y eso dará paso a medidas de restricción más severas para controlar la pandemia.

Tendencia

Última semana:

20 de junio

-311 pacientes Covid hospitalizados.

-163 pacientes Covid

con ventilador.

21 junio

- 327 pacientes Covid hospitalizados.

- 155 pacientes Covid

con ventilador

22 junio

- 328 pacientes Covid hospitalizados.

- 161 pacientes Covid

con ventilador.

23 junio

- 318 pacientes Covid hospitalizados.

- 160 pacientes Covid

con ventilador.

24 junio

- 343 pacientes Covid hospitalizados.

- 156 pacientes Covid

con ventilador.

25 junio

- 345 pacientes covid hospitalizados.

- 154 pacientes covid

con ventilador.

26 junio

- 345 pacientes covid hospitalizados.

- 167 pacientes covid

con ventilador.

27 junio

- 361 pacientes Covid hospitalizados.

- 195 pacientes Covid

con ventilador.