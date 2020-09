Conductores de Uber descontentos por nuevos impuestos y mayores tarifas

Conductores de Uber se quejan por las altas comisiones, impuestos del gobierno y los pagos de la digitalización del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS); algunos ya piensan en dejar está labor.

En el grupo de Facebook ‘Uber Tijuana, socios, chóferes y público en general', los automovilistas han expresado su descontento con la situación actual, ya que los requisitos de la autoridad es una inversión que no pueden costear.

De la nueva digitalización de IMOS, los que ya realizaron su trámite publicaron que son más de cinco mil pesos, entre el examen toxicológico, el gafete, la revisión mecánica, el código QR y la anuencia.

“A mi me pusieron cita como el 4 de septiembre pero llego la reinscripción universitaria y pues ya sabes que es primero, creo que el límite es hasta el 30 de septiembre”, comentó uno de los usuarios.

En este grupo de Facebook, algunos choferes expresan que no tienen la información adecuada para el trámite ante IMOS, además de que no han recibido su cita para la digitalización y si van sin cita no les dejan realizarlo.