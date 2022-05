Concentra Zona Este conflictos vecinales

Tijuana BC.- El 93% de los casos de pleitos vecinales ocurren en Zona Este de Tijuana, señaló el titular del Departamento Jurídico de la Dirección de Administración Urbana Municipal.

Pedro Aguilar Cota dijo que los condominios son el escenario donde más suceden los conflictos entre vecinos, en general relacionados con la invasión de espacio común o privado, mediante edificaciones mal realizadas.

Condominios de menor calidad o interés social, ahí hay mucho conflicto entre los habitantes, son las zonas en las que más hemos estado revisando problemas y contactando con los vecinos... También es muy usual que no estén bien determinados los espacios o cajones de estacionamiento, los invade otro vecino creando un conflicto que en ocasiones llega hasta pleitos entre los condóminos”

Detalló.

Cultura social y nivel educativo

La cultura social y el nivel educativo de los habitantes, comentó, juegan un papel importante en la resolución o creación de conflicto, por lo que es razonable que en las zonas periféricas ocurran más problemas.

“Siento que por eso hay más conflicto en ese tipo de zonas, también cuando son condominios que ya tienen mucho tiempo de construidos y sin mantenimiento, detona más los conflictos”, indicó Aguilar Cota.

Desde el inicio de la administración del 24 Ayuntamiento de Tijuana, en octubre de 2021, han ocurrido 30 casos de conflicto vecinales, señaló el titular del Departamento Jurídico de la Dirección de Administración Urbana Municipal.

Audiencia de conciliación

Afirmó que no todos requirieron de una audiencia de conciliación, pues por distintas cuestiones terminaron en la etapa inicial.

“Por avenimiento de las partes, que ya no tuvo interés algún involucrado o bien, ya se llegó a un acuerdo y se les incitó a que se comporten dentro de las normas de conducta del condominio”, mencionó.

Con relación de algunos conflictos que llegan al Poder Judicial de Baja California (PJBC) y que son atendidos por el Centro de Justicia Alternativa, durante 2021 se registraron 14 servicios otorgados en Tijuana para atender situaciones de conflicto vecinal.

En comparación con 2020, los conflictos vecinales atendidos por el Centro de Justicia Alternativa incrementaron un 21.5% en 2021, pues durante el año en el que dio inicio la pandemia, se registraron 11 casos por problemas entre condóminos.

En ambos años, los trimestres correspondientes de enero a marzo y de octubre a diciembre, reportaron la mayoría de conflictos vecinales, pues se registraron cinco por cada trimestre transcurrido.

Vecinos notan la problemática

El abuso de espacios privados, ruidos a altas horas de la noche y consumo de drogas, son los principales generadores de conflictos vecinales en condominios de la Zona Este y el resto de Tijuana, afirman vecinos.

Hilda Martínez, vecina de la privada Manzanos en el fraccionamiento Paseos del Vergel, señaló que la inconsciencia de algunos vecinos ha provocado altercados en la privada.

“Se estacionan en lugares donde no les corresponde y si se les pide que muevan su carro se enojan, no respetan y uno que si tiene cerebro procura no pelearse porque si por algo así se enojan, no me quiero imaginar cómo reaccionan con cosas más graves”, dijo.

Conflictos no exclusivos

La vecina apuntó que el conflicto entre vecinos por abuso del espacio no es algo exclusivo del fraccionamiento.

“Ese es el problema, construyen sus casas bien pegadas y no hay espacio a veces, se escucha todo lo del vecino y uno no puede vivir con tranquilidad, El Laurel, las Beta, Villa Fontana, en todas esas colonias se vive el problema”, aseguró.

Por su parte, en la colonia Lomas del Alamar, popularmente conocida como ‘El Lago’, los vecinos alegaron que los desperdicios de basura, así como el ruido a altas horas de la noche son problemas recurrentes en la zona.

“Los vecinos no recogen su basura, e incluso abusan de los botes de los demás, tirando desperdicios en lugares ajenos, el servicio de basura es particular y pues a veces no se quieren llevar todo”, afirmó Guadalupe Venegas, vecina de la colonia.

Acumulación de basura

La misma problemática sufren los colonos de Santa Fe, quienes dijeron que la acumulación de basura y el derrame de la misma provocan conflictos entre los residentes, quienes en su mayoría exigen limpieza en la zona.

“El basurero que tienen enfrente de sus patios, no se que les cuesta limpiar, es muy complicado vivir así con los olores fuertes de basura”, indicó Yoali Martínez, vecina de la colonia Santa Fe, 3era Sección.

Fiestas recurrentes

La frecuencia con que los vecinos realizan celebraciones y fiestas que terminan a altas horas de la madrugada o duran más de una noche, son el dolor de cabeza de varios vecinos, quienes en varias ocasiones han llamado a las autoridades.

“Ponen música con su bocina gigante y la ponen apuntando hacia las casas de los demás, realmente es muy molesto porque el espacio donde vivimos no es para hacer fiestas así”, lamentó Ricardo Rosas, habitante de la colonia Casas Beta.

Explicó que quienes realizan dichas fiestas por las noches, en repetidas ocasiones han entrado en conflicto con las autoridades y con los vecinos de la privada, pues señaló que son altamente escandalosos.