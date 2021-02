Cómo registrarse para la vacuna contra Covid-19 en Baja California

Tijuana, BC.-Existen dudas respecto al registro de vacunación para personas mayores en Baja California, por ello aquí la explicación de todo lo que se debe saber.

Para quienes actualmente viven en Baja California existen dos plataformas para registrarse, una estatal y otra federal, aunque no importa el orden en el cual se registre, se debe tener en cuenta que ambas son importantes.

El gobierno del estado de Baja California habilitó la pagina www.bajacaliforniasalud.org/vacunacovid19/ que servirá a las autoridades para hacer un censo y ubicar a las personas mayores de 60 años que requieren la vacuna. En esta plataforma se pide información personal, para responder el interesado puede apoyarse de algún amigo o familiar, las preguntas son:

¿Padeció Covid en los últimos 30 días?

¿Se aplicó la vacuna de la influenza en los últimos 30 días?

¿Tiene antecedentes de alergias graves?

¿En los últimos 90 días ha recibido sangre o algún derivado?

Si el interesado no sabe con exactitud las respuestas éstas serán verificadas el día de la vacunación por un servidor público.

Una vez que presionado el cuadro de “Siguiente” se deberá llenar la información que se solicita.

Si no se cuenta con número propio se puede registrar el de algún amigo o familiar.

Al momento de dar click en la opción de “Guardar” automáticamente la persona quedará registrada en el censo del Estado.

“Lo más importante esa que en base a este censo estatal podemos planear específicamente donde vamos a poner los puntos de vacunación, donde es donde se requiere vacunar de manera más temprana con relación a las incidencias por municipio, en relación con las colonias donde hay más contagios, y lo más importante saber quien se tiene que vacunar primero en los de arriba de 80 años, todos los adultos de 80 años ¿quienes son los que más se tienen que vacunar? ¿quienes son diabéticos, hipertensos, obesos y quienes viven en colonias seriamente contaminadas? En este sentido, precisamente para eso es este diagnóstico y tendremos la forma de priorizar quienes van primero”, explicó Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud de Baja California.

También se puede registrar en la plataforma federal.

Para ello debe ingresarse a la página https://mivacuna.salud.gob.mx y seguir los siguientes pasos.

Al inicio te aparecerá un manual de registro en color azul y en caso de no conocer el CURP se podrá solicitar dando clic en la opción color verde.

Ojo: Por la demanda puede que marque error o que no se pueda hacer al primer intento, pero es necesario seguir intentando las veces que se requiera.

Ingresar el CURP.

Verificar que tus datos sean correctos y seleccionar la opción “Quiero vacunarme”. En caso de que los datos no coincidan, presionar “Regresar” y confirmar los datos del CURP que se ingresó.

Seleccionar la entidad y municipio donde actualmente se esté viviendo.

Agregar el código postal si se conoce. Los adultos mayores deberán incluir una referencia, que puede ser un familiar, vecino o conocido.

En las notas de contacto se pueden agregar más detalles como el horario en el que se prefiere ser llamado o si el teléfono es de algún familiar o amigo.

Dar clic en enviar.

Una vez que se envían los datos, se generará un comprobante. Éste es un folio y un mensaje dice “Espere nuestra llamada donde le indicaremos su fecha y lugar de vacunación”.

En caso de error, solicitar una llamada de aclaración y proporcionar un teléfono de 10 dígitos para que ser localizado y que se corrijan.

Una vez registrado se deberá esperar la llamada de un servidor de la nación que proporcionará la fecha y el lugar donde se acudirá a vacunarse.

El registro en comunidades rurales sin conexión a Internet será a través de los centros integradores o de la visita de servidores a la comunidad. La vacuna es totalmente gratis y nadie puede pedir datos bancarios ni dinero en efectivo.

“Lo más importante y que creo que facilitó a nuestra población es que la vacuna es buena, claro que deben de aplicarla, hay algunas contraindicaciones que las han marcado y que las han dicho pero realmente son muy pocas, el hecho de aplicarla no me garantiza al 100% el que yo no me vaya a contagiar, sino más bien disminuye las probabilidades de que yo vaya a tener una complicación grave por ello, esto es algo que se presta mucho a desinformación”, expresó Julián de Loera, coordinador del programa del adulto y el anciano y enfermedades cardiometabólicas de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana.

Fecha de vacunación

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Estado, las vacunas podrían llegar a finales del mes de febrero y las personas que se hayan registrado correctamente serán notificados siete días antes de cuándo, dónde y en qué horario serán inmunizados.

En caso de no haberse registrado, las plataformas seguirán habilitadas después de la fecha de llegada de las vacunas y en caso de surgir dudas, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico informó a través de las redes sociales que pueden acudir a algún centro de salud para recibir información al respecto o bien estar al pendiente de la página de facebook oficial: Secretaría de Salud de Baja California.