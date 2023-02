Comercios de ‘La Revu’, sin impactos por Ley Antitabaco

Tijuana, BC.- Las afectaciones en los comercios y restaurantes de “La Revu” por las modificaciones a la Ley General del Control de Tabaco han sido mínimas, declaró el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Revolución.

José Carlos Robles Literas comentó que esto se debe a que desde hace tiempo aquellos establecimientos con terrazas o que contaran con un espacio al aire libre ya prohibían fumar hasta antes de que se presentara la ley antitabaco.

Te puede interesar: Prohibir la exhibición de productos de tabaco promueve la distribución ilegal: Coparmex

En la avenida los restaurantes, cafeterías y otros establecimientos ya no dejaban fumar desde hace años, los meseros o personal le decían al cliente que no fumara en los espacios, por lo que no es algo que impacte en sus ventas”, contó.