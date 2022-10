Clima Tijuana: Se esperan vientos de Santa Ana en la región

Tijuana, BC.- Vientos de entre 25 a 35 kilómetros por hora, debido a la condición Santa Ana, se pronostican para este martes en la región.

De acuerdo con el pronóstico emitido por Protección Civil Baja California, en colaboración con Cicese, se esperan temperaturas cálidas con cielo despejado.

Las temperaturas en Tijuana oscilarán entre los 17º C y los 28º C, en Mexicali se esperan entre 23° C y 37° C y en Tecate entre 19° C y 31°C.

Vientos moderados en Tijuana, Tecate y Mexicali

Se pronostica que los tres municipios registrarán vientos de 25 a 35 kilómetros por hora.

En Rosarito las temperaturas serán entre 17° C y 27° C, mientras que en Ensenada, las temperaturas serán de 17° C a 28° C; y San Quintín tendrá temperaturas de entre 17° C y 28° C, con vientos de 25 a 35 K/h en los tres municipios.

Protección Civil recomienda a la población en general a protegerse de los cambios bruscos de temperatura, evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como mantenerse hidratada.