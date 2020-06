Clausuran sobre ruedas "clandestino" en Villas del Campo

En el fraccionamiento Villas del Campo operaba un sobre ruedas por las noches de manera clandestina por lo que fue levantado por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.

El director de la dependencia, Adolfo García Dworak, informó que recibieron varias denuncias ciudadanas por lo que realizaron un operativo especial en esa zona que duró alrededor de 5 horas.

Al llegar al lugar detectaron alrededor de 100 puestos que vendían ropa usada, zapatos y artículos de celulares, quienes no tenían los permisos municipales para ofrecer sus mercancías.

Por lo que fueron multadas 17 personas y fueron levantados de manera voluntaria cerca de 100 comerciantes.

Son personas que no tienen permiso expedido por el ayuntamiento de Tijuana, ponían su mesita en la avenida principal, les dijimos que no pueden laborar si no tienen un permiso y son esenciales”, agregó.