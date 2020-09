Clausuran juegos mecánicos irregulares en Natura

TIJUANA, BC.- La noche del lunes el municipio clausuró unos juegos mecánicos en el fraccionamiento Natura debido a que no contaban con los permisos para operar.

El director de Inspección y Verificación Municipal, Adolfo García Dworak, señaló que eran cerca de 15 juegos mecánicos de los que se instalaran en diferentes puntos de la ciudad durante las festividades.

Estamos en semáforo rojo y no han cumplido con los protocolos de salud, todos ellos tiene que tramitar un permiso a la Secretaría del Ayuntamiento y si no lo tienen no pueden estar operando”, declaró.