Ciudadanos temen por robo de vehículos en plazas comerciales de Tijuana 

Tijuana, BC.- Ni siquiera el pago de tarifas estacionarias en plazas comerciales brinda tranquilidad respecto al resguardo de los vehículos, afirmaron ciudadanos quienes han sufrido afectaciones en dichos estacionamientos, por lo cual se dijeron inseguros.

“Ya es un peligro estar en cualquier lugar, en las plazas siempre daba tranquilidad, pero ahora ya no, se siente muy inseguro”, comentó Erick García.

Te puede interesar: Da resultados cambios en FGE: Ejército

El ciudadano, quien sospechó sobre un posible robo de su auto en una plaza comercial, platicó que el pasado mes de noviembre, tras estacionarse, un vehículo sospechoso también lo hizo en un lugar cercano, después de bajarse de su automóvil, otra persona bajo del otro vehículo y se mantuvo mirando en su dirección.

“Estuve viéndolo un rato, luego me subí a mi vehículo y me lo llevé a otro lugar, hice lo que tenía que hacer en la plaza y cuando regresé el tipo seguía en su carro, fue sospechoso porque venía solo y sentí que me venía siguiendo porque entramos al mismo tiempo”, detalló.

Te puede interesar: Aumentó 13% el robo de vehículos en 2021

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 20 de febrero fueron detenidas tres personas que se dedicaban a robar catalizadores y otras piezas vehiculares en plazas comerciales y otras zonas de la ciudad.