Ciudadanos opinan sobre el uso de cubrebocas

Tijuana, B.C.- Más de 25 meses transcurrieron donde el uso de cubrebocas era indispensable para poder salir de nuestros hogares, este domingo la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila, anunció que este será opcional, debido a la baja transmisión de Covid-19.

"Dos cubrebocas por 15 pesos, dos cubrebocas por 15 pesos", se escucha gritar a don Rubén desde una esquina de la calle 4ta en la zona Centro de Tijuana. Se trata del señor Ruben, quien a sus 70 años, encontró el sustento en la venta de cubrebocas.

"Sí me afecta porque de esto yo vivo, pero lo más importante es la salud general, no solo la mía, si el que no haya cubrebocas va a ayudar en la salud, pues que bueno, pero tenemos que ser responsables", expresó Ruben.

Algunos desde este lunes ya no lo utilizan

"Ya no es obligatorio, yo en este momento no lo traigo, pero siento que sí es importante si te quieres cuidar tú".

En cuanto al uso de este en transporte público, los choferes indicaron que van a continuar pidiendo a los usuarios que lo utilicen.

"Creo que esta mal que ya no sea obligatorio porque hay personas que no se han vacunado y corremos el riesgo de contagiarnos".

"Es bueno que las personas ahorita decidan si quieren usarlo y que cada quien asuma su compromiso de cuidarse en algunas ocasiones, no todo el tiempo".

Para el sector gastronómico, las opiniones se dividieron entre los que dijeron que solo será obligatorio para empleados más no para comensales y los que dijeron que no cambiarán nada y continuarán con los protocolos.

Yo no, ya no los exigimos nosotros, estamos en la vía pública y mucha gente ya no lo utiliza. los trabajadores sí, ellos deben usarlo ".

"Todos nosotros seguiremos igual, lo mismo hasta que nos informen bien, ya es cuando dejaremos de hacerlo, mientras no, con nosotros seguimos pidiendo cubrebocas y gel".

Mientras tanto en la conferencia matutina del presidente de la república Andres Manuel Lopez Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que debido a la baja transmisión de Covid-19 a nivel mundial y en el País, ya no existe una necesidad extrema de usar cubrebocas.

“Entonces no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del uso del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero sí podemos decirles que en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas”, declaró.

