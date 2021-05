Cierra Jorge Ramos Hernández campaña proselitista

Tijuana.- Jorge Ramos Hernández, candidato de la Alianza Va por Baja California, cerró su campaña proselitista en el monumento Cuauhtémoc, en donde aseguró que obtendrá la alcaldía de Tijuana en las elecciones del 6 de junio.

Ante simpatizantes de los partidos PRI, PRD y PAN se comprometió a resolver la problemática de la delincuencia por la que atraviesa la ciudad.

“Mantenemos a Tijuana bañada de sangre controlada por los criminales. Controlada por un grupo de traidores, porque no se le puede llamar de otra manera más que traición, cuando desde la cabeza a los pies les dicen a los criminales que los van a abrazar, que los van a besar… ¡Ni madres! ¡Vamos a defender a nuestros hijos y a nuestras hijas con todo! No nos vamos a hincar, no nos van a someter”, expresó en su discurso.

El aspirante a la alcaldía dijo que en su administración habrá paso a la democracia al integrar a simpatizantes de otros colores políticos en sus proyectos públicos.

“Aquí nadie está excluido, estamos hartos y cansados de escuchar mensajes de odio y de división. Yo le quiero decir a Tijuana ‘vota por este proyecto’ porque en este proyecto caben hasta los que no van a votar por mí”, reiteró.

“Hace algunos nuestros adversarios pensaban que no teníamos la mínima posibilidad, en eso pensaban porque no nos conocen, porque no sabe que cuando tomé la decisión de salir a dar la cara por Tijuana no me importaba si venía a perder o a ganar, porque yo vengo a dar la cara por Tijuana pase lo que pase y cueste lo que cueste”.

En el cierre también estuvo, entre otros aspirantes, Guadalupe Jones, candidata a la gubernatura estatal, quien pidió a los adeptos acudir a las urnas a ejercer el voto el próximo domingo.