Elecciones Baja California: Es seguridad principal propuesta de Leyzaola

Tijuana, BC.- En su tercera campaña electoral por la alcaldía de Tijuana, Julián Leyzaola Pérez, aseguró que su principal propuesta para la ciudad es recuperar la seguridad.

En entrevista con FRONTERA, vía Zoom, consideró que para que pueda regresar el turismo, la economía y la inversión a la ciudad, se debe atacar la inseguridad y esa es su principal propuesta. “La seguridad es el detonador de cualquier otra actividad”, expresó.

Leyzaola Pérez, recordó que su nombre no aparecerá en la boleta, pero al votar por el PES, lo estarán haciendo por él.

HÁBLENOS DE SUS PRINCIPALES PROPUESTAS COMO CANDIDATO

Pudiera resultar de alguna manera repetitivo, ya es mi tercera campaña y dicen que no hay que repetir los mismos proyectos de una campaña y otra, pero qué podemos hacer cuando la propuesta desde la primera campaña electoral de 2016 ( devolverle a la ciudad seguridad, tranquilidad, paz, armonía), si los gobiernos posteriores hubieran hecho su trabajo ese argumento hubiera quedado desechado, pero tal parece que al contrario se fue reforestando el objetivo; sabemos lo que pasó con el “Patas”, sabemos lo que pasó con Arturo González.

Siempre he dicho que la seguridad es el detonador de cualquier otra actividad, sea económica, sea social, sea de cualquier otro tipo, mientras nosotros no devolvamos a la ciudad la tranquilidad, la seguridad para que pueda la gente vivir bien, en sus casas, trabajar bien, mientras no existan al condiciones de tranquilidad, no va servir de nada, ni el turismo, ni la inversión, ni los proyectos de infraestructura, nada va servir ¿Por qué? Porque nadie se va acercar a invertir en Tijuana por el miedo a ser secuestrado, a ser extorsionado o ser asesinado ¿Quién se va acercar a invertir?

LE REGRESARON LA CANDIDATURA ¿CÓMO SE SIENTE AL RESPECTO?

Desde luego que quisiera estar de vuelta y estar físicamente haciendo el trabajo de cualquier candidato, pero tal parece que no me es posible aun cuando tengo una suspensión provisional dictada por un juez federal a cómo se maneja ahorita la Fiscalía en Baja California no creo que vayan a respetar un amparo, ellos los que quieren es detenerme, hacer el show e ingresarme, aunque el día siguiente venga alguna sanción de la parte federal y van echarle la culpa a los agentes, pero el show ya lo hicieron, conozco esta situación y la verdad no quiero darles esa satisfacción.

Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, de cualquier manera con la situación de la pandemia es un trabajo digital, tenemos que estar con una presencia digital, respetando aunque no estuve de acuerdo con la sanción de no registrarse y todo esto, que me hizo perder mucho tiempo para una campaña electoral, no estoy de acuerdo en eso, respeto y me esperé hasta el último momento.

FALTAN POCOS DÍAS PARA LA ELECCIÓN ¿LE ALCANZARÁ EL TIEMPO PARA LOGRAR UNA VICTORIA?

Esta sería mi tercera campaña, digamos que mi campaña lleva seis años, nada relacionado con López Obrador, pero realmente tengo una campaña de seis años, creo que la gente ya sabe quién soy, la gente me conoce, sabe el trabajo que hice, sabe que soy una persona responsable, honesta, que me gusta hacer las cosas bien y sabe cuales son mis proyectos, sabe que es lo que quiero para Tijuana.

Con tanta ocasión que hemos estado en contacto en campañas y en la función pública, creo si me hubieran dejado tres días, cinco días, hubiera sido lo mismo.

NO APARECERÁ EN LA BOLETA ¿ESTO NO ES DESFAVORABLE?

De alguna manera Bonilla y la gente del Instituto Estatal lograron parte de sus objetivos, el principal objetivo era que yo no compitiera, ese era el principal objetivo y si no se pudiera que no compitiera por lo menos que no apareciera en la boleta, hicieron toda esta trifulca. Es cierto, no voy aparecer en la boleta, en la boleta de alcalde va aparecer otro nombre ahí, pero sabemos cuál partido es el que me postula, ese voto va ser para la presidencia municipal del teniente coronel.

¿EN QUÉ PROCESO SE ENCUENTRA SU CASO CON LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO?

Tengo una orden de aprehensión que me giró el Juzgado Tercero Penal por una aparente delito de que había yo torturado a un policía, la realidad es que esta orden de aprehensión se refiere a un oficial de policía que ni siquiera detuve yo, a este oficial lo detuvo el capitán Huerta, lo presentó ante las autoridades de la PGR, solo me informaron que ya había sido presentado; lo que dice esta persona es que cuando ya estaba detenido en el cuartel, escuchó mi voz en un teléfono, y al escuchar mi voz, que yo estaba enterado de que lo estaban tratando mal. No sé si eso haya sucedido, que lo hayan tratado mal, pero me parece totalmente grotesco y fuera de toda realidad que por una llamada telefónica y que porque escuches la voz aparentemente de una persona, te puedan girar una orden de aprehensión, me parece que está manipulado esto.

¿EL PARTIDO MORENA TIENE MIEDO DE SU FIGURA EN LAS ELECCIONES?

Creo que sí tienen y también considero que es un miedo fundado, en el 2019 cuando competimos contra Arturo González, imagínate con todo el show, la fama que tenía López Obrador en el 2019 aun así yo saque cerca de 140 mil votos y Morena, sacó 143 mil, o sea con todo y lo que era Morena en ese tiempo, me ganó solo por 3 mil votos.

EL DÍA DE LA ELECCIÓN ¿ESTARÁ EN TIJUANA PARA VOTAR Y CUIDAR EL VOTO DEL PES?

Estoy en la ciudad, estoy aquí en Tijuana, desde luego que no puedo decir la ubicación porque ya sabemos cuál sería el resultado, pero estoy aquí, nunca me he ido, estoy en un lugar resguardado, pero estoy atento a todo lo que sucede en la ciudad; mis hijas están haciendo promoción, mi hija estuvo en un momento ocupando un espacio y yo estoy aquí, no me he ido.

Que no sepan ellos buscar pues que te puedo yo decir, si matan cinco personas diarias y no agarran a ni uno ¿Tú crees que me van a poder agarrar a mi?, No.

¿CONFÍA EN EL TRIUNFO DEL CANDIDATO JORGE HANK RHON?

Si nos basamos en las encuestas, pues nos damos cuenta que primero en las encuestas ganan quien las manda hacer, si creo que el ingeniero Hank va a ganar la contienda electoral, si creo que él va hacer el gobernador y si creo que la gente no confía en las otras alternativas.

Creo que cometieron en un error, tanto Morena al poner a Marina del Pilar, digamos con todo el antecedente que tiene la candidata, como persona me merece respeto, pero como candidata no llega a tal, realmente el trabajo que hizo, primero como diputada, lo dejó para regresar por Mexicali; mi familia vive en Mexicali y yo te puedo decir con toda claridad y toda certeza que a pasado en Mexicali, Mexicali se ha convertido en una ciudad insegura.

La otra opción la señora Guadalupe Jones, simplemente no despegó nunca, yo creo que a ella le hizo mucho daño el respaldo político que tiene, el respaldo del PAN, del PRD y del PRI. Tal vez ella sea una persona honesta, conoce bien la parte mediática, pero su respaldo político no fue el adecuado, si hubiera ido por otra fuerza política, tal vez hubiera tenido mejores resultados.

JORGE RAMOS LE HA HECHO UN LLAMADO A SUMARSE A SU PROYECTO, ¿QUÉ OPINA?

Me he enterado de las invitaciones que ha hecho Jorge y también creo que el mismo presidente del PRD, pues que te diré, es mi tercera campaña electoral, creo que la gente sabe el trabajo que hice, sabe de las capacidades. Si Jorge quiere un beneficio para la ciudad pues entonces, primero creo que él no confía en el trabajo que hizo porque tiene que andar pidiendo apoyos adicionales, nunca le he pedido apoyo, si el quiere sumarse adelante bienvenido, pero no ando pidiendo.

Díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personajes:

Andrés Manuel López Obrador: Decepción.

Jaime Bonilla Valdez: Delincuente.

Jorge Ramos Hernández: Pues colaborador.

Montserrat Caballero Ramírez: Inexperiencia.

Gina Soler Carmona: No la conozco.

Kathia Bustillos Iturralde: Tampoco, no las conozco realmente, no quiero ser peyorativo.

Lourdes Inzunza Medina: Tampoco.

Adriana Millanés Salas: Adriana, creo que es una excelente mujer, profesional, únicamente se equivocoó de lugar, pero creo que es una excelente persona.