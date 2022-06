Chef tijuanense ofrece su talento gastronómico en cena de la Cumbre de las Américas

Tijuana, BC.- Una representación de bocados locales de Baja California, fue parte del menú que el chef tijuanense Ruffo Ibarra cocinó para la cena que ofreció el Canciller Marcelo Ebrad a la delegación empresarial que participa en la IX Cumbre de las Américas en California.

El festín gastronómico se ofreció en la residencia oficial de México en Los Ángeles, California, donde los invitados especiales disfrutaron las delicias de la Baja.

Siempre es un honor representar a México a donde vayamos, todo lo que hacemos siempre habla de nuestra cultura, la baja es la tierra joven del país”, dijo Ruffo a los invitados tras la cena.

Toman en cuenta talento de Ruffo Ibarra

El talento de Ibarra fue tomado en cuenta por Marcela Celorio, cónsul en la ciudad angelina, con quien el chef mantiene una relación gracias a su trabajo binacional.

“Me llamaron del consulado de México en Los Ángeles, tengo buena relación con la cónsul Marcela desde que estaba en San Diego.

“Siempre encantado de participar en cualquier representación del país, sobre todo del Estado, que es un Estado joven, creo que le da una perspectiva a la gente de todo lo que es México”, explicó Ibarra a GH.

Degustan sabores de Baja California

Quienes degustaron los sabores de Baja California fueron Francisco Cervantes, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, el embajador Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía, entre otros invitados.

En esta representación gastronómica el menú incluyó una versión de ensalada césar con langosta, un rissoto de arroz rojo con frijoles refritos y camarón a profundidad como si fuera langosta, una tostada de atún azul con chicharrón de algas y un de postre un helado de carajillo con bizcocho de chocolate mexicano y aceite de oliva.

El sabor y la sazón de Ruffo Ibarra, al frente de Oryx Capital en Tijuana, han hecho que su estilo de cocina se coloque a un nivel transfronterizo y endémico.

Fotos: Cortesía

Los logros de Ruffo Ibarra

Además, en 2019 logró llevar su talento gastronómico a causas sociales como This Is About Humanity, con la fundación del chef José Andrés (World Central Kitchen) y la Fundación Castro Limón.

También en 2019, formó parte del concurso “Nespresso talents” que lo llevó a la 72 edición del Festival de Cannes en Francia con el cortometraje “Ruffo”.

En sus actividades cercanas, Ruffo Ibarra servirá los platillos de la gala de Fundación Pasitos y formará parte del equipo de México con el chef Marcelo Itaki del restaurante Amores en la competencia continental en Santiago de Chile.

“Yo voy como jurado y Pepe Salinas del Balcón del Zócalo va como coach, somos el equipo que representa a México en esto que son como las olimpiadas, los primeros cinco pasan a la final que son en Lyon, Francia”, compartió Ibarra.