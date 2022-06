Entre ausencias y seguridad reforzada, así arrancará mañana la Cumbre de Las Américas en Los Ángeles

Los Ángeles, CA.-En medio de fuertes operativos de seguridad, protocolos sanitarios y la ausencia de varios mandatarios, entre ellos Andrés Manuel López Obrador, mañana iniciará formalmente la novena edición de la Cumbre de Las Américas.

El presidente de México no aceptó la invitación del país organizador, Estados Unidos, para asistir esta semana al Centro de Convenciones en Los Ángeles, California, por no considerar a los altos mandos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por no ‘respetar los derechos humanos’ y ser ‘democráticos’.

Bajo este mismo argumento, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tampoco aceptó la invitación.

Quién será el encargado de representar a México será el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. Una de sus primeras asignaturas es visitar el Consulado.

En la agenda del primer día con más actividad, está una reunión ministerial por la mañana y la ceremonia inaugural por la tarde, encabezada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, junto al resto de jefes de estado. Los presidentes de Panamá, Chile, Canadá, Perú, Colombia ya se encuentran en Los Ángeles. Mañana mismo llegaría Alberto Fernández desde Argentina.

La seguridad

El Centro de Convenciones y sus alrededores fueron acordonados por vallas de seguridad, el tráfico ha sido desviado a otras calles y los filtros para el acceso son ‘tipo aeropuerto’.

Si se trata de ‘relajar’ los protocolos sanitarios relacionados al Covid.-19, Estados Unidos es pionero, pero para esta cumbre no. Un ejemplo es que los medios de comunicación foráneos, están obligados a presentar una prueba PCR más su esquema de vacunación completo para lograr ingresar al Centro de Convenciones.

Desde el domingo hay movimiento relacionado a la Cumbre y sus reacciones no se hicieron esperar con grupos que piden ser escuchados en temas como migración y la ‘fisura’ que ha ocurrido por las exclusiones a ciertos mandatarios.

Se han desarrollado eventos alternativos a la organización del evento, pero con un enfoque latinoamericano, como una cumbre de los ‘CEO’ o directores ejecutivos de empresas mundiales como Coca-Cola, Amazon, Microsoft, entre otras, que cuentan sus estrategias o planes para desarrollar en este continente.