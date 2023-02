Canadevi proyecta se construyan 10 mil viviendas en BC este 2023; 7 mil en Tijuana

Tijuana, BC.- Para este año tienen se proyecta construir cerca de 10 mil viviendas en la entidad, de las cuales, 7 mil serán en Tijuana, informó Alejandro Jiménez López, presidente de la Canadevi Baja California.

Dijo que la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda tiene contemplado construir alrededor de 2 mil 500 viviendas que oscilarán desde los 700 mil hasta el millón de pesos.

Esta vivienda es importante aclarar que es vivienda vertical, son viviendas bien construidas, con todos los servicios, cumpliendo con todo el reglamento, los estudios, licencias para que el comprador tenga una casa bien construida”, expresó.

Viviendas económicas

Sin embargo, sabe que existen cientos de trabajadores en la entidad que requieren viviendas de 500 mil pesos, pero para esto señaló que requieren el apoyo del Gobierno Federal.

Por ejemplo, para no trasladar el costo de infraestructura pluvial y vial, el gobierno podría apoyarlos con esto, pero insistió que la federación hasta el momento no ha dado ningún incentivo.