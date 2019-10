Buscarán que autos 'chocolates' cumplan con verificación

Para evitar una mayor contaminación del aire, se buscará que los ayuntamientos realicen operativos para solicitar a los automovilistas, incluyendo a los “chocolates” que cumplen con su verificación vehicular.

El secretario de Protección al Medio Ambiente del Estado, Luis Alfonso Torres Torres, informó que durante el presente mes buscarán reunirse con las nuevas administraciones municipales para que estos a su vez hagan lo propio.

“En Tijuana y en particular en el Estado, el problema mas grande que tenemos son las emisiones que tenemos con los vehículos, hay mucho vehículo chocolate que no hacen sus verificaciones”, declaró.

Dijo que el Gobierno del Estado no tiene facultades para solicitar o revisar a los automovilistas sobre este tema específicamente, por lo que buscarán ahora con los cambios de ayuntamientos un acercamiento para llegar a un convenio.

Expresó que en Tijuana actualmente los niveles del aire se encuentran en buen estado, pero con el calor, especialmente en la Zona Industrial a veces puede aumentar la contaminación.

Señaló que la idea es que todos los municipios de Baja California organicen programas de verificación, y a su vez hagan recorridos en la calle para solicitar la verificación a cualquier automovilista este o no contaminando.

Torres Torres, comentó que aquellas empresas que están “regularizando” vehículos o dando placas tipo Anapromex, no estarán exentos de esta medida.

“Les diríamos a los Anapromex, yo no me voy a meter en el tema de que si esta o no importado, mi tema tiene que ver con la contaminación y necesito que hagas esto”, manifestó.

Por último, el funcionario estatal explicó que en primera instancia no estarían hablando de sancionar a los conductores que no cumplen con la medida, tal vez darles un tiempo para cumplir, sin embargo, si los vuelven a detener ya habría una infracción.