Buscan regular normativa de albergues y centros de rehabilitación

Tijuana, B.C.- Se buscará regular la normatividad interna para que los albergues y los centros de rehabilitación aparezcan dentro del Plan Municipal de Desarrollo Urbano Territorial, compartió el regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.

“Tenemos una situación tan lamentable como lo que pasó en Ciudad Juárez en la estación del INM tuvo un incidente con migrantes y fallecieron personas, no lo queremos aquí, se está previniendo esto para que se tenga en el aparato municipal un ordenamiento de los albergues”, dijo Edgar Montiel Velázquez durante su segundo informe, este jueves en el Centro Cultural Tijuana.

Aquí no se ha focalizado la atención con los albergues, desde el tema administrativo, desde el tema operativo, presupuestal, las alianzas gubernamentales, que tenemos que tener con los albergues no se ha profundizado en esa materia y por lo mismo no aparecen en el plan de desarrollo urbano territorial, que uso de suelo tienen, que tipo de operación tiene, como van avanzando al día con día los albergues", declaró.