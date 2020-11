Buscan darle un digno adiós a 'niña de la hielera'

Tijuana, BC.- Fue el pasado 30 de agosto cuando el cuerpo de una pequeña fue abandonado dentro de una hielera envuelto en cobijas, en las inmediaciones de la colonia El Pípila, en Tijuana.

A pesar de que la Fiscalía General del Estado el 4 de septiembre dio a conocer un retrato hablado de la menor, desde entonces no ha habido familiares que la reclamen y corre el riesgo de ser llevada a la fosa común. Es por ello que mujeres dentro de un grupo de redes sociales se organizaron para que se les entregue el cuerpo y así darle cristiana sepultura.

“Todo nos nació hace más de un mes, empezamos en un grupo que tenemos en Facebook de más de 100 mil mujeres y se me ocurrió a mi preguntar ¿Qué había pasado con la niña? De ahí nos dimos cuenta de que nadie la había reclamado y que se iba a ir a Semefo y a la fosa común, entonces nos juntamos, hicimos una página que se llama 'Ayuda para la niña de la hielera en El Pípila' y empezamos a difundir, pero no teníamos los contactos y entonces comenzamos a hacer en vivos y a compartirlos con el objetivo de que la niña no se vaya a la fosa común”, narró Jessica Gabriela Garcia, una de las organizadoras del grupo.

Comenta que son 22 las interesadas en ayudar a que la pequeña tenga un funeral digno, ya que como madres sienten dolor al ver tan macabro suceso.

Foto: Cortesía

“Claramente como madre me da sentimiento de ver a una niña que la vayan a meter a la fosa común con gente que de verdad la niña no merecia terminar asi, es una niña discapacitada entonces solo queremos eso, pedimos darle cristiana sepultura como se debe de hacer y yo como madre no me gustaría que mis hijos terminaran asi”, dijo Jessica Gabriela Garcia., voluntaria.

“Se supone que el fiscal es el que tiene la liberación, ya se habló con un abogado particular, con la persona que lleva el caso pero el ministerio público dijo que no, que era con el jefe y entonces ahorita se ha hablado con el fiscal pero el dice que no nos la va a entregar, ayer se comunicaron y me dijeron que la va a entregar a la fosa común qué porque mientras él esté en su mandato no la va a entregar porque dice que luego cualquier malandro va a venir a reclamar el cuerpo de otro malandro y que lo unico que podia hacer con nosotras como grupo es hacerla para un lado, que no esté muy junta de los demás, que llevemos a un padre que le haga una misa y hasta ahi nada mas”, agregó.

La necropsia realizada en el cuerpo de la niña indicó que tenía cinco años y según información del dictamen forense, la menor presentó características de una persona con parálisis cerebral. También se detalló que sufrió múltiples lesiones, entre golpes contusos y excoriaciones, sin embargo, la causa de muerte fue una infección provocada por una neumonía.

“Que nos apoyen por favor, en Facebook pueden mandar mensaje a'Ayuda para la niña de la hielera', mi nombres es Jessica Gabriela Garcia, y también me pueden hablar para ponernos de acuerdo al numero 664 260 1137. El fin es hacer presión a la fiscalía para que nos la entreguen, hasta que nos digan que sí, eso es todo, no pido dinero, nada, si ya tenemos todo yo voy a publicar y quien guste acompañarnos puede estar ahí, muchas gracias”, concluyó.

Un hecho que tiene molesta a la ciudadanía ya que por el momento la menor continúa en calidad de desconocida y las voluntarias en espera de respuesta por parte de las autoridades.