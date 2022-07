Buscan agilizar trámites de divorcio sin causa y pensión alimenticia

Tijuana, B.C.- Abogados de la región buscan agilizar los trámites de divorcio sin causales, es decir, aquellos cónyuges que lo solicitan sin que tener una causa o razón; así como la entrega de la pensión alimenticia

Esto a través de actualización que se pretende hacia el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, misma que se discutió en el Foro de Justicia Cotidiana.

La presidenta de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco, Harlene Arriaga Nava, explicó que la modificación permitirá a los litigantes establecer estrategias para defender a los clientes y asegurar sus derechos.

Comentó que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contempla el divorcio sin causales como un derecho en la práctica es confuso de cumplir, pues no se garantiza la pensión provisional, pensión alimenticia, custodia, bienes y demás prestaciones.

Te puede interesar: Reconocen problemática de niños que piden dinero en los semáforos

No hay reglas para llevar a cabo los divorcios sin expresión de causa y en el momento en el que llevemos un asunto, no es que no se quiera llevar una defensa adecuada, es que es un derecho no escrito. Entonces es importante contar con un código de procedimientos civiles y familiares para que en el momento en que llevemos los asuntos en los juzgados se lleven las mismas reglas de todos los avances que ha tenido la SCNJ”, declaró.