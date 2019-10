Belleza y moda para combatir cáncer de mama

TIJUANA.- Para miles de mujeres el mes de octubre significa una oportunidad más para apoyar a otras mujeres a prevenir y detectar el cáncer de mama.



Para la señora Juana García Montoyo, de 69 años, significa una oportunidad más para vivir al máximo.



Platicó que hace un año y medio en un día cualquiera se descubrió una bolita en uno de sus senos. Al día siguiente esa protuberancia había alcanzado los tres centímetros, por lo que acudió a su médico de cabecera.



“Cuando desperté ya no tenía la mama porque el cáncer se había expandido. Me sentí mal, muy deprimida. Ahora le doy gracias a Dios que ya me siento bien; a veces tengo molestias, mareos y no puedo comer, pero estoy viva”, expresó la señora Juana.



Actualmente su salud es estable y tiene las suficientes fuerzas para participar en las campañas de prevención de la organización civil Adelante, la cual atiende a mujeres de diferentes edades con problemas de cáncer de mama.



Ayer participó en la primera campaña del programa Belleza, Moda y Estilo, en la cual invitó a la comunidad de Tijuana y San Diego a donar cualquier cantidad de dinero para lograr la compra de diez prótesis de mamarias, cual beneficiará al mismo número de mujeres.



“Yo desde hace mucho tiempo quería hacer algo por las mujeres. Creo que hablar del cáncer es algo muy serio, es algo que se está viviendo día con día”, comentó Paloma Luzanilla, una de las primeras organizadoras de la colecta.



Destacó que durante la batalla contra el cáncer de mama es importante que, además de cumplir con su tratamiento médico, las mujeres se sientan bonitas.



“Como mujeres siempre queremos vernos bonitas, el no tener un seno no significa que no se pueda ser bella, porque eso se lleva en el alma y en el corazón”, dijo Luzanilla.