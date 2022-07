Ayuntamiento de Tijuana advierte por fraude en trámite de acta de nacimiento por internet

Tijuana, B.C. – El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Oficialía del Registro Civil, advierte a la ciudadanía sobre la existencia de una página apócrifa que ofrece la realización del trámite de actas de nacimiento por internet, de una manera rápida y sin hacer filas, con la entrega del documento de manera inmediata.

Se trata del sitio web www.registrocivil-enlinea.net, a través del cual presenta un formulario con los datos para obtener el documento, luego de llenarlo, muestra una acta con los datos del solicitante, tal y como se observan las actas de nacimiento mexicanas oficiales, recomienda la revisión de los datos, y una vez que se confirman, redirecciona al solicitante a realizar un pago por la cantidad de 400 pesos a través del depósito a una cuenta, al anexar el comprobante de pago pide una dirección de correo electrónico, para el envío del documento, desde donde se podrá descargar e imprimir; sin embargo, no envían nada.

Las víctimas

Las víctimas de fraude no tienen manera de contactarlos para hacer su reclamo, porque en la página no muestran correo de contacto o número telefónico para dudas o aclaraciones; por lo que el Ayuntamiento de Tijuana hace un llamado a los ciudadanos a no dejarse engañar por este tipo de páginas no oficiales.

Para poder obtener actas de nacimiento en línea, pueden ingresar a la página oficial del Gobierno Municipal www.tijuana.gob.mx al Registro Municipal de Trámites, donde encontrará un listado con las distintas diligencias que puede realizar, o bien puede solicitarla de manera presencial en las oficinas del Registro Civil en Palacio Municipal, así como en la delegación que le corresponda, de acuerdo con la ubicación de su domicilio. El costo del documento digitalizado para solicitantes nacidos en Tijuana, es de 192 pesos, mientras que para personas nacidas en el resto del país, es de 541 pesos.

El XXIV Ayuntamiento de Tijuana, alerta a la ciudadanía a no intentar realizar ningún trámite a través de la página apócrifa www.registrocivil-enlinea.net, a fin de prevenir que sea una víctima más de fraude.