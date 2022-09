Ayuntamiento construirá más de 100 rampas de acceso para personas con discapacidad en delegación Centro

Tijuana, B.C.- Preocupada por que haya espacios accesibles para que las personas con alguna discapacidad puedan movilizarse, el XXIV Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, anunció la construcción de 112 rampas de acceso para personas con discapacidad en la delegación Centro.

La inversión para este noble proyecto que incluye las 112 rampas de acceso, y que además facilitará la movilidad de las personas que tengan que trasladar sus mercancías en carritos o en "diablitos", se estima en aproximadamente un millón de pesos, y se ejecutará con recurso del Ramo XXIII.

“Escalón por escalón, rampa por rampa, porque yo no puedo decirles que en tres años voy a llenar la ciudad de rampas y que vamos a cambiar la situación porque no es posible, tres años no me alcanzan, pero vamos a avanzar, pero si se va ver una diferencia no de tres gobiernos atrás, ni de seis, sino de 30 años atrás, con 112 rampas que no solo van a ayudar a un grupo de personas, nos van a ayudar a todos, 112 rampas que espero hagan la diferencia para su vida, para nuestra vida, en esta Tijuana para Todos”, manifestó Caballero Ramírez.

Por su parte Eduardo López Ruiz, representante de la comunidad, señaló que “hoy se le hace justicia a la señora con una carriola, al trabajador con un diablito, al joven con una patineta, porque una rampa es de utilidad, ayuda a la población con discapacidad o de movilidad reducida, pero es un elemento del diseño universal; no más barreras arquitectónicas que quede en la historia este momento que cambiará las cosas, hay una deuda con la comunidad con discapacidad intelectual, psicosocial, auditiva, visual y auditiva, no más barreras”.

El XXIV Ayuntamiento, se preocupa y ocupa de facilitar las condiciones de movilidad para los ciudadanos, principalmente los sectores vulnerables de la sociedad, porque trabajando por el bienestar de los tijuanenses se logrará la transformación de Una Tijuana para todos.