Avala Canirac clausuras a establecimientos incumplidos

Tijuana, BC.- Luego de que la Dirección de Reglamentos Municipal clausurara varios establecimientos por no cumplir con la normatividad sanitaria, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) avaló estas acciones por parte de la autoridad, y pidió a los propietarios de establecimientos ser conscientes ante el semáforo rojo epidemiológico.

De acuerdo con Miguel Ángel Badiola Montaño, Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac, Baja California atraviesa por una situación complicada ante el aumento de casos positivos de covid-19, por lo que tanto la ciudadanía como la población deben acatar las disposiciones oficiales.

"Estamos a favor de que todo aquel que no cumpla se le sancione y se clausure. Si la autoridad nos está dando la confianza, tenemos que cumplir a cabalidad, porque se trata de la salud de nuestra clientela, de nuestros colaboradores y de nuestros proveedores", señaló el dirigente.

Y es que en los últimos días, la Dirección de Reglamentos Municipales clausuró establecimientos como bares, restaurantes y salones de eventos, por no atender la normatividad sanitaria, a pesar de que la entidad se encuentra en semáforo rojo epidemiológico.

"Esto no es un juego; tan inconsciente es el establecimiento como la gente que busca hacer lo que no está permitido. Hay que recordar que a nivel nacional la delegación Tijuana de Canirac es ejemplo y no podemos echar a perder esta oportunidad", destacó Badiola Montaño.

Recordó que las disposiciones básicas que se deben cumplir en restaurantes y cafeterías, como parte del protocolo Mesa Segura, está el permitir máximo ocho personas por mesa, una separación de 1.5 metros entre mesa y mesa, aforo límite de 30%; toma de temperatura y uso de gel antibacterial para personal del establecimiento y comensales, entre otras medidas.

Finalmente, el Secretario General hizo un exhorto a los propietarios de establecimientos de venta de alimentos a ser conscientes y cumplir con el reglamento vigente, al tiempo que informó sobre el número de la Coepris 664-757-4516 para denuncias anónimas.